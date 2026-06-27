Francisco Cabrera, jefe del servicio de Oftalmología del Insular-Materno: «Hace 10 años eran impensables las cirugías que hacemos ahora»

¿Cuáles diría que son actualmente los principales retos de la especialidad de Oftalmología?

Sobre todo, dar satisfacción a la gran demanda asistencial que tenemos, teniendo en cuenta que la patología ocular es más prevalente en edades avanzadas y que esa incidencia y prevalencia va aumentando conforme la población envejece. Como cada vez, afortunadamente, tenemos una esperanza de vida mayor y llegamos en mejores condiciones al último tramo de nu

estra vida, también necesitamos una mayor atención oftalmológica. Por lo tanto, la incidencia de estas patologías no para de crecer y nos vemos bastante saturados a la hora de dar respuesta a esta demanda.

¿Cuáles son las patologías oculares más frecuentes?

Fundamentalmente, las cataratas, porque están relacionadas con el envejecimiento normal y natural del cristalino. Como cada vez vivimos más, la pirámide de población se va invirtiendo y toda la generación del baby boom va a convertir la pirámide poblacional en una pirámide invertida, en la que la mayor parte de los habitantes seremos personas por encima de los 60 años y estaremos en riesgo de tener cataratas. La ventaja de esta patología es que la pérdida visual que produce es reversible mediante una cirugía muy estandarizada que, de hecho, es la operación que se realiza con más frecuencia en el mundo, y la rehabilitación visual suele ser completa. Sin embargo, hay otras enfermedades que sí pueden provocar una ceguera irreversible si no se detectan a tiempo. Una de ellas es la degeneración macular asociada a la edad, que afecta a la mácula, la zona central de la retina, y actualmente es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo occidental. Si se trata en fases iniciales, hoy podemos frenar su progresión, estabilizarla e incluso mejorar la visión en un porcentaje importante de pacientes, aunque es una patología crónica que requiere controles y tratamiento de por vida. También está la diabetes, un problema mundial y con índices especialmente altos en Canarias. Su principal complicación ocular es la retinopatía diabética, que puede causar ceguera irreversible en fases avanzadas y es la primera causa de ceguera legal en edad laboral, entre los 20 y los 50 años, aproximadamente. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. En las Islas existen programas de cribado desde 2008 que son un referente nacional e internacional y permiten detectar la enfermedad en fases muy tempranas para aplicar tratamientos que frenen su evolución. Por último, otra gran patología es el glaucoma. El aumento de la presión intraocular puede dañar de forma progresiva y silenciosa el nervio óptico, sin síntomas al principio, hasta producir una pérdida irreversible de visión e incluso ceguera.

¿Qué importancia tiene la detección precoz en la salud visual?

Es imprescindible. Ya lo dice el dicho: ‘más vale prevenir que curar’. La prevención es salud, y además resulta mucho más económica que el tratamiento quirúrgico o farmacológico. Hay que invertir en prevención y en programas de detección precoz o cribado de todas estas patologías que afectan a una gran parte de la población y pueden tener una repercusión social enorme. La ceguera legal es devastadora para cualquier paciente. Si está en edad laboral, aún más, pero incluso en personas jubiladas supone una situación muy difícil. De hecho, numerosos estudios sobre calidad de vida muestran que los pacientes sitúan la ceguera entre las situaciones más temidas, incluso por encima de otras enfermedades graves. Por eso es tan importante detectar estas patologías a tiempo y evitar llegar a situaciones de ceguera legal, tanto por su impacto individual como por sus consecuencias socioeconómicas.

«Cualquier síntoma que condicione una pérdida visual debe motivar una consulta oftalmológica»

¿Qué síntomas nunca deberían pasar por alto los pacientes?

Las pérdidas rápidas o progresivas de visión y cualquier alteración del campo visual, especialmente cuando afectan a la visión fina, que es la que nos permite leer, reconocer rostros o distinguir detalles. También hay que prestar atención a las pérdidas bruscas de visión que no se recuperan, porque pueden indicar procesos agudos como una hemorragia, una neuritis, un aumento de la presión intraocular o un desprendimiento de retina. Cualquier síntoma que evolucione lentamente, pero de forma progresiva, y termine condicionando una pérdida visual debe motivar una consulta oftalmológica para descartar patologías potencialmente graves.

¿Qué técnicas quirúrgicas han revolucionado la especialidad en la última década?

La evolución ha sido impresionante. Hace tan solo diez años, eran impensables las prácticas quirúrgicas que hacemos ahora. La Oftalmología es una de las especialidades médico-quirúrgicas que más ha evolucionado gracias al desarrollo tecnológico y al trabajo de los ingenieros biomédicos. Tanto los equipos diagnósticos como los quirúrgicos han permitido alcanzar niveles de precisión extraordinarios. De hecho, disponemos de diagnósticos por imagen capaces de detectar patologías a nivel microscópico y de equipos quirúrgicos que permiten abordar enfermedades que antes eran inoperables y que conducían, inevitablemente, a la ceguera. Hoy en día, realizamos una cirugía microincisional sin necesidad de puntos, asistida por imágenes intraoperatorias, como la tomografía de coherencia óptica o la cirugía refractiva guiada por imagen. Todo ello mejora en gran medida los índices de seguridad y éxito quirúrgico, ya que permite tomar decisiones en tiempo real durante la intervención. Gracias a estos avances se han alcanzado niveles de seguridad que antes eran impensables y podemos ofrecer tratamientos mucho más personalizados. Como suele decirse, no hay enfermedades, sino enfermos, y cada paciente requiere un abordaje específico.

La incidencia del queratocono es más alta en Canarias que en otras comunidades. ¿Han observado una detección más temprana en los últimos años?

Sí. Uno de los primeros síntomas del queratocono suele ser una pérdida progresiva de visión asociada a un aumento del astigmatismo. El queratocono consiste en una deformación de la córnea, que deja de tener una forma regular y adquiere una forma cónica. Esto genera un astigmatismo elevado y progresivo. Por eso, es muy importante realizar pruebas diagnósticas, como las topografías corneales, en pacientes jóvenes que comienzan a desarrollar astigmatismos importantes. Estas pruebas permiten detectar la enfermedad en fases tempranas y aplicar tratamientos precoces, incluso quirúrgicos, como los anillos intraestromales. Los diagnósticos más tempranos han logrado que se lleven a cabo más intervenciones de este tipo, con el objetivo de evitar tratamientos más agresivos, como el trasplante de córnea, que está reservado para casos muy avanzados.

¿Cuáles considera que son los principales puntos fuertes de su servicio?

Nuestro principal punto fuerte es que disponemos de un gran equipamiento tecnológico y de profesionales capacitados para ofrecer prácticamente cualquier tratamiento oftalmológico a nuestros pacientes sin necesidad de desplazarse fuera de Canarias, salvo en patologías muy específicas, como algunas enfermedades oncológicas, de prematuros o determinadas patologías congénitas. Para estas enfermedades existen centros de referencia nacionales, los llamados CSUR, donde se concentra la experiencia necesaria para obtener los mejores resultados. Por lo demás, el servicio de Oftalmología del complejo hospitalario siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en diagnóstico, tratamiento, investigación, ensayos clínicos, formación y docencia. Estamos muy satisfechos con el equipo humano y con el servicio que ofrecemos a nuestros pacientes. No obstante, la enorme demanda asistencial genera tensión en el sistema y listas de espera. Solo en el transcurso del año pasado atendimos alrededor de 68.000 consultas entre el hospital y los centros de atención especializada. Cada paciente requiere una media de tres pruebas diagnósticas, lo que supone más de 200.000 pruebas al año. Además, realizamos más de 4.000 intervenciones quirúrgicas.