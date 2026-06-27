Gran Canaria Swim Week refuerza su proyección internacional con nuevas alianzas en Europa

La Gran Canaria Swim Week 2026 continúa dando pasos para consolidar su presencia en el panorama internacional de la moda. La cita especializada en moda baño y resortwear ha reforzado su estrategia de internacionalización mediante una serie de encuentros con representantes de algunas de las principales organizaciones y plataformas del sector en Europa, con el objetivo de ampliar su red de colaboración y generar nuevas oportunidades para las firmas que participan en el evento.

La iniciativa forma parte del trabajo impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. La consejera del área, Minerva Alonso, encabezó la agenda de reuniones, orientadas a fortalecer la presencia de Gran Canaria Swim Week en los principales circuitos profesionales de la industria de la moda.

Una estrategia centrada en la internacionalización

El objetivo de estos encuentros es consolidar la posición de Gran Canaria Swim Week como una plataforma de referencia para la moda baño en Europa. Para ello, la organización busca mantener relaciones estables con entidades que desempeñan un papel destacado en la promoción del sector, la conexión entre diseñadores y empresas y la apertura a nuevos mercados internacionales.

Según explicó Minerva Alonso durante la jornada de trabajo, la estrategia de crecimiento del evento se basa en construir alianzas duraderas con organizaciones que comparten una visión de la moda como una actividad con impacto económico y capacidad de proyección exterior.

En este sentido, señaló que el fortalecimiento de estas relaciones permite incrementar las oportunidades de negocio para las marcas participantes y ampliar la visibilidad internacional del evento.

Encuentros con entidades de referencia en la moda europea

Durante la agenda institucional se celebraron reuniones con responsables de organizaciones vinculadas al desarrollo de la industria de la moda en distintos países europeos.

Entre los participantes figuraban Scott Lipinski, director ejecutivo del German Fashion Council; Audrey Khew, representante del British Fashion Council; Mario Antico, director ejecutivo de Bucharest Fashion Week; Brenda Bellei, directora de White Milano; además del presidente y la directora de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Juan Duyos y Pepa Bueno, respectivamente.

Reunión de Minerva Alonso con Brenda Bellei, directora White Milan / Airam Hernández Gómez

También participó Asier Labarga, director de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una de las principales pasarelas de moda del país.

Estas entidades desempeñan un papel relevante en la promoción internacional de diseñadores, empresas y marcas, además de facilitar la conexión entre los distintos actores que forman parte de la industria.

Continuidad de colaboraciones ya consolidadas

Gran Canaria Swim Week mantiene desde hace años acuerdos de colaboración con varias de estas organizaciones, una línea de trabajo que la organización considera clave para el crecimiento del evento.

Entre ellas destacan las relaciones establecidas con ACME, White Milano y el German Fashion Council, que han contribuido a incrementar la presencia internacional de la pasarela y a consolidarla dentro del calendario especializado en moda baño y resortwear.

El mantenimiento de estas alianzas forma parte de la estrategia para seguir posicionando el evento como un punto de encuentro entre diseñadores, compradores, distribuidores y otros profesionales del sector.

Reino Unido y Rumanía, nuevos mercados de interés

Una de las principales novedades de la edición de 2026 es el inicio de contactos con representantes de Reino Unido y Rumanía, dos mercados que el Cabildo considera estratégicos para ampliar la proyección internacional de Gran Canaria Swim Week.

Las conversaciones mantenidas durante esta edición tienen un carácter exploratorio y buscan identificar posibles líneas de colaboración futuras, así como analizar oportunidades que permitan incrementar la presencia del evento y de las marcas participantes en ambos países.

Minerva Alonso mantiene encuentros de trabajo con representantes de algunas de las principales organizaciones y plataformas de moda de Europa

La incorporación de organizaciones como el British Fashion Council y Bucharest Fashion Week responde precisamente a ese objetivo de ampliar la red internacional de contactos y favorecer el intercambio de experiencias dentro del sector.

White Milano mantendrá uno de los premios oficiales

Entre las colaboraciones que continuarán durante la próxima edición destaca la de White Milano, una plataforma italiana especializada en moda contemporánea.

Como ya ha ocurrido en ediciones anteriores, esta entidad volverá a conceder uno de los premios oficiales de Gran Canaria Swim Week. El reconocimiento consistirá en la participación de la firma ganadora en White Resort Milano, una feria profesional prevista para septiembre de 2026 y considerada uno de los principales escaparates internacionales para las marcas dedicadas a la moda resort y al prêt-à-porter.

La participación en este tipo de encuentros permite a las empresas presentar sus colecciones ante compradores, distribuidores y profesionales del sector procedentes de diferentes mercados.

Conexión con Rumanía

Dentro de la estrategia de apertura hacia nuevos mercados también se enmarca la participación de la empresaria y creadora de contenido rumana Alina Ceușan.

Su presencia responde al interés por conocer de primera mano el ecosistema creativo y empresarial vinculado a la moda baño y resortwear que se desarrolla en Gran Canaria.

Según la organización, esta visita puede contribuir a reforzar la visibilidad internacional del evento y facilitar futuras relaciones con el mercado rumano. Ceușan cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la moda y una comunidad cercana al millón de seguidores en redes sociales, lo que amplía el alcance internacional de la iniciativa.

Un escaparate para las marcas participantes

La internacionalización constituye uno de los principales ejes de crecimiento de Gran Canaria Swim Week. Más allá de la celebración de los desfiles, el evento busca convertirse en un espacio donde diseñadores y empresas puedan establecer contactos profesionales, abrir nuevos mercados y generar oportunidades comerciales.

La colaboración con instituciones europeas especializadas permite acercar las colecciones de las firmas participantes a compradores, plataformas comerciales, medios especializados y profesionales del sector, favoreciendo su proyección fuera del ámbito nacional.

El Cabildo de Gran Canaria considera que este tipo de acciones contribuye no solo al crecimiento del evento, sino también al fortalecimiento del tejido empresarial vinculado a la industria de la moda en la isla.

El objetivo: consolidar una plataforma europea especializada

Con esta nueva ronda de encuentros institucionales, Gran Canaria Swim Week reafirma su apuesta por seguir creciendo como una de las principales plataformas europeas dedicadas a la moda baño y resortwear.

La estrategia diseñada para la edición de 2026 combina la consolidación de alianzas ya existentes con la apertura hacia nuevos mercados, una fórmula con la que la organización pretende seguir aumentando la presencia internacional del evento y generar nuevas oportunidades para los diseñadores y empresas que participan en cada edición.

El trabajo desarrollado durante estos encuentros servirá ahora como punto de partida para futuras acciones de colaboración que permitan reforzar el posicionamiento internacional de la pasarela y ampliar su capacidad para conectar el talento creativo de Gran Canaria con algunos de los principales actores de la industria de la moda en Europa.