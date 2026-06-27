Kany García conquista Gran Canaria en una noche mágica con su gira 'Puerta abierta'

Kany García abrió de par en par la puerta de su corazón en la noche del viernes en el Gran Canaria Arena. Una conexión única y difícil de explicar la de la puertorriqueña con el público de Canarias. “Como isleños, tenemos una conexión especial y me siento en casa, el público canario me deja hacer lo que me da la gana”, afirmó la artista.

Fiel a su cercanía, Kany García reservó su primera intervención de la noche para mandar un cálido mensaje de apoyo y total empatía al pueblo venezolano ante la difícil realidad que atraviesa. Un gesto que caló hondo en el Gran Canaria Arena, conectando con un público canario que compartió el sentimiento e hizo suyo el mensaje. “Siempre pongo la bandera del lugar donde estamos, pero si me lo permiten, y no les importa, yo quiero poner esta noche la bandera de Venezuela”, expresaba la cantante.

Una noche para el recuerdo que supone la séptima parada de la exitosa gira europea de Kany García, tras pasar por los escenarios de Zúrich, Milán, París o Londres, y que ahora recorre las ciudades españolas.

'Puerta abierta'

Con un espectáculo impecable de casi dos horas de duración y un repertorio que ha rozado las treinta canciones, Kany desgranó la esencia de su nuevo álbum homónimo, ‘Puerta abierta’, entrelazándose de forma magistral con los grandes hitos de su carrera musical, que ya camina firmemente hacia sus dos décadas de trayectoria.

El público del Gran Canaria Arena vibró y coreó al unísono cada uno de los temas, desde el inicio del show con ‘García’ hasta el fin de fiesta al ritmo de ‘Tierra Mía’. Y el corazón del estadio se desvivió por completo con ‘A La Niña Que Fui’, un abrazo acústico que ya queda guardado en la memoria de este histórico concierto en las islas.

Pero el paso de la artista por las Canarias no se detiene aquí. Sin tiempo para el descanso y con las emociones a flor de piel tras el rotundo éxito en Gran Canaria, Kany García y todo su equipo pondrán rumbo de inmediato a la isla vecina de Tenerife, donde este sábado, 27 de junio, ofrecerán la siguiente gran parada de este ambicioso tour en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.