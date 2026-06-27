Kilian Viera: “Escribo lo que vivo; si no, no estaría siendo real conmigo mismo”

Kilian Viera atraviesa un momento dulce. El cantante canario, que combina naturalidad, humor y ambición artística, reconoce que vive una etapa de crecimiento profesional en la que los escenarios, las canciones y los proyectos se multiplican. “He tenido bastante suerte”, admite, aunque sin perder de vista que detrás de cada oportunidad hay trabajo, constancia y una manera muy clara de entender la música: desde la verdad propia.

Su pasión, explica, viene de casa. “La pasión por la música viene prácticamente familiar. Toda la vida mi familia se dedica a la música y ha venido familiarmente”, cuenta. Ese origen le ha permitido moverse con soltura entre géneros, del pop más comercial al bolero, un estilo que forma parte de su educación sentimental y artística. “Yo crecí con el bolero y me encanta”, asegura.

Del bolero al pop flamenco

Aunque el público pueda situarlo en una línea más comercial, Viera no renuncia a sus raíces. En directo, incluso, ha llevado sus temas hacia terrenos más clásicos en propuestas como una noche de boleros. “Hacemos un show de boleros y cantamos mis temas más llevados a eso”, explica. Sin embargo, también asume que la industria exige canciones con capacidad de llegar a más gente. “Tenemos que hacer música comercial para que se escuche un poquito más”, reconoce.

Su lanzamiento más reciente, ‘Quemando barcos’, junto a María Carrasco, se sitúa precisamente en ese cruce entre emoción, melodía y vocación popular. El tema, de género pop flamenco, habla de la decisión de dejar atrás el pasado para entregarse por completo a una nueva historia. “Es una canción que habla de cuando quieres empezar con una persona y tienes que dejar todo atrás para involucrarte a tope con ella sentimentalmente”, resume el artista.

Para Viera, escribir no es un ejercicio ajeno ni impostado. Sus canciones nacen de lo que le pasa. “Me inspiro en mis historias”, afirma. “Soy una persona que, sin duda, escribe lo que vive. Si no escribo lo que estoy viviendo, no estoy siendo real conmigo mismo”.

Canarias, en pleno auge musical

El cantante observa con optimismo el panorama musical de las islas. Para él, Canarias vive un momento especialmente fértil, tanto por los artistas que han alcanzado una gran proyección como por quienes siguen construyendo carrera desde el Archipiélago. “El balance en Canarias ahora mismo es súper positivo. La música en Canarias está en auge”, valora.

En su opinión, se está produciendo una apuesta creciente por el talento local. “Están apostando muchísimo por nosotros, por los artistas canarios”, celebra. Ese respaldo, unido a la visibilidad de nombres que han abierto camino, genera un contexto favorable para nuevas generaciones y para músicos que, como él, quieren ampliar su recorrido más allá de las Islas.

Las negativas como parte del camino

Aunque ahora encadena conciertos y habla de una agenda cargada, Viera no olvida que la carrera musical también está hecha de negativas. Las asume como parte del proceso. “Las negativas te enseñan. Yo aprendo mucho y soy feliz con ellas también, porque eso hace que intente crecer un poquito más”, sostiene.

Eso sí, preguntado por una negativa especialmente dolorosa, recurre al humor: “Cuando le pedí una colaboración a Karol G y no me contestó por Instagram. Y cuando Ronaldinho no me contestó por Instagram”. La broma define también una parte de su carácter público: desparpajo, cercanía y una forma de no dramatizar los tropiezos.

Los logros y la gira pendiente

Entre sus grandes hitos, Kilian Viera señala uno por encima del resto: “El mayor logro, sin dudarlo, para mí es cantar en Tu Morro”. Era, dice, algo que llevaba mucho tiempo persiguiendo. También recuerda con orgullo haber abierto el concierto de Luis Fonsi en La Palma, uno de sus artistas favoritos, y otros escenarios que han marcado su carrera.

Pero la meta más clara está todavía por delante: llevar su música a la Península. “Una meta que me queda por cumplir es que mi música y yo podamos hacer una gira por la Península”, señala. Y añade que ese objetivo está “más cerca” de lo que él mismo cree.

Benidorm Fest, una puerta abierta

El artista tampoco descarta presentarse al Benidorm Fest. De hecho, confiesa que ya lo valoró el año pasado con una canción de salsa que le gusta especialmente. “Lo planteamos con Dani Romero, que es el que me está haciendo la música también, y me vino a la cabeza”, explica. Aunque finalmente no dio el paso, ahora vuelve a verlo como una posibilidad real. “Puede que este año sea una opción, sinceramente”, reconoce.

Viera entiende que el certamen puede ser una plataforma importante. “Da muchísima visibilidad”, apunta. Y tras pensarlo en voz alta, parece convencerse: “Creo que le voy a dar, voy a hacerlo”.

Humildad, formación y redes sociales

A quienes empiezan, Kilian Viera les recomienda aprovechar herramientas como TikTok, pero sin caer en la ilusión del éxito rápido. “Que lo intenten mucho en TikTok y que nunca dejen de pisar la tierra, que siempre sean humildes”, aconseja.

El cantante insiste en que la preparación sigue siendo imprescindible. “Es muy importante prepararse”, defiende. Para él, la viralidad no sustituye a la formación ni a las tablas sobre un escenario. “Coger tabla, tanto en el escenario como con un instrumento, suma. Eso es más importante incluso que cien mil vídeos en TikTok”, afirma. Porque cuando llega la hora de defender una canción en directo, advierte, “ahí es cuando se te ven las carencias”.

Entre sus colaboraciones soñadas, Kilian Viera lo tiene claro: Alejandro Sanz. “Sería el sueño de mi vida”, confiesa. También menciona a Dani Romero, Maikel Delacalle, Quevedo y Pablo Alborán. Referentes diversos para un artista que mira hacia adelante con ambición, pero sin perder el suelo: “Tienes que hacer tu propia carrera, saber venderte a ti mismo y hacer buena música”.