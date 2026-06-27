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La Lotería Nacional premia este sábado a Gran Canaria

El municipio de Arucas ha vendido al menos un décimo del número 33478, agraciado con 60.000 euros por boleto

La Lotería Nacional premia este sábado a Gran Canaria

La Lotería Nacional premia este sábado a Gran Canaria

Santi García/FOTO: L. A. E.

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Aránzazu Fernández

La suerte ha vuelto a sonreír a Gran Canaria. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 27 de junio, ha repartido parte del primer premio en el municipio de Arucas, donde se ha vendido al menos un décimo del número 33478, agraciado con 60.000 euros por décimo.

El boleto premiado fue consignado en el despacho receptor 43.235 (La Ilusión de Arucas), situado en la calle Poeta Pedro Lezcano, Local 0, según Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio viaja a varias provincias españolas

Además de Gran Canaria, el número 33478 también fue distribuido en otros puntos del país. El primer premio dejó ganadoras que compraron sus números en establecimientos de las provincias de Salamanca, Sevilla, Almería, Badajoz, Barcelona, Castellón, Córdoba, A Coruña, Jaén y Madrid, repartiendo así la suerte por distintos territorios de España.

Cada décimo premiado con el primer premio está dotado con 60.000 euros, mientras que un billete completo equivale a un premio de 600.000 euros, al estar formado por diez décimos.

El segundo premio se vendió en Madrid

El segundo premio del sorteo correspondió al número 18619, premiado con 12.000 euros por décimo. En esta ocasión, el número fue vendido en la Comunidad de Madrid, según el resultado oficial del sorteo.

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Asimismo, los números agraciados con el reintegro fueron el 6, el 7 y el 8, lo que supone la devolución del importe correspondiente a quienes posean décimos terminados en esas cifras.

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