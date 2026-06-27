San Gregorio arrebata a la costa el liderazgo del suelo más caro de Telde

San Gregorio ha roto la hegemonía del litoral de Telde. Después de varios años en los que la costa del municipio se había consolidado como el área más cara para comprar vivienda, el histórico barrio comercial pasa ahora a ocupar el primer puesto del mercado inmobiliario local, con un precio medio de 2.497 euros por metro cuadrado. La cifra lo sitúa por encima del litoral, que alcanza los 2.248 euros por metro cuadrado. El dato marca un giro relevante en una ciudad donde, desde 2018, las zonas costeras venían encabezando los valores más altos de la vivienda.

La Garita, Salinetas, Taliarte o Playa del Hombre habían concentrado durante los últimos años buena parte del atractivo residencial por su cercanía al mar, su carácter turístico y su creciente demanda. Sin embargo, el centro urbano vuelve a ganar peso y San Gregorio se coloca en cabeza, 249 euros por metro cuadrado por encima del litoral.

La diferencia no es menor. En términos prácticos, una vivienda de 80 metros cuadrados en San Gregorio tendría un valor medio cercano a los 199.760 euros, mientras que una de las mismas dimensiones en el litoral rondaría los 179.840 euros. La brecha entre ambas zonas supera así los 19.000 euros para un inmueble tipo de ese tamaño.

El encarecimiento no se limita, en cualquier caso, a una zona concreta. En el conjunto de Telde, el precio medio de la vivienda en venta se situó en mayo de 2026 en 1.748 euros por metro cuadrado. Un año antes, en mayo de 2025, el valor era de 1.607 euros. Esto supone una subida interanual del 8,8%, o lo que es lo mismo, 141 euros más por cada metro cuadrado en apenas doce meses.

La evolución a medio y largo plazo refleja con más claridad la presión que vive el mercado inmobiliario en la ciudad. Hace cinco años, en mayo de 2021, el precio medio era de 1.322 euros por metro cuadrado. Desde entonces, el incremento ha sido del 32,2%. Si la comparación se amplía a una década, el salto es todavía mayor: en mayo de 2016 el metro cuadrado se situaba en 1.126 euros, 622 euros menos que en la actualidad. En diez años, comprar vivienda en Telde se ha encarecido un 55,2%.

Más barato

La radiografía interna muestra, además, un municipio a varias velocidades. Frente a los 2.497 euros por metro cuadrado de San Gregorio y los 2.248 del litoral, Jinámar aparece como la zona más económica, con 1.173 euros por metro cuadrado. La diferencia entre el barrio más caro y el más barato supera los 1.300 euros por metro cuadrado. En una vivienda de 80 metros cuadrados, esa distancia se traduce en más de 105.000 euros de diferencia.

Esa brecha evidencia la desigualdad territorial dentro del propio mercado inmobiliario teldense. Mientras el centro comercial y administrativo se revaloriza, y la costa mantiene precios elevados pese a perder el primer puesto, otras zonas continúan funcionando como la alternativa más asequible para quienes buscan comprar en el municipio. Jinámar, en este sentido, se mantiene muy por debajo de la media local y se consolida como el principal contrapunto a la escalada de precios en San Gregorio y en el litoral.

Otras ciudades

La comparación con los municipios más próximos también ayuda a medir la posición de Telde dentro del mercado inmobiliario del norte y el este de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, el precio medio de la vivienda en venta alcanzó en mayo de 2026 los 2.764 euros por metro cuadrado, 1.016 euros más que en Telde, lo que supone un 58,1% por encima del valor registrado en el municipio teldense. En el extremo contrario se sitúa Arucas, donde el metro cuadrado se coloca en 1.641 euros, 107 euros menos que en Telde. De este modo, Telde queda en una posición intermedia entre la capital grancanaria, mucho más tensionada, y Arucas, que mantiene precios ligeramente más bajos.

Por otro lado Telde, con algo más de 100.000 habitantes, se mueve en una franja demográfica parecida a la de Santiago de Compostela, Girona u Ourense. En Santiago, el precio medio de la vivienda en venta se situó en mayo en 2.059 euros por metro cuadrado, un 17,8% más que en Telde. Girona, con 2.687 euros por metro cuadrado, supera al municipio grancanario en un 53,7%. Ourense, en cambio, queda ligeramente por debajo, con 1.692 euros por metro cuadrado, un 3,2% menos.

La comparación deja a Telde en una posición intermedia: más barato que ciudades como Santiago o Girona, pero ya por encima de capitales como Ourense. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del último año apunta a un mercado en plena transformación. El aumento del 8,8% interanual no solo encarece el acceso a la vivienda, sino que también condiciona las posibilidades de emancipación, la capacidad de compra de las familias y el equilibrio entre barrios.