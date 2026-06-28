Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria (II): "Me daría pena no inaugurar Salto de Chira, pero esa no puede ser la razón" para acudir a las elecciones

En el ámbito político, usted ha sido alcalde durante 28 años y presidente del Cabildo once años. ¿Va a presentarse como candidato de Nueva Canarias para liderar un cuarto mandato?

Dice Rafael aquello de: que sabe nadie (ríe). Antes del anterior mandato, lo dije en marzo (de 2023, a dos meses de las elecciones). Vamos a ver qué va a pasar en un mundo tan cambiante. Hace un par de meses teníamos todos miedo de que Trump le diera al botón nuclear y que provocara una guerra mundial. A mí me preocupa la deriva hacia el autoritarismo y la antidemocracia que estamos viviendo, que está haciendo que las fuerzas progresistas y convencionales vuelvan a recursos más conservadores. Que todo eso cuestione derechos conseguidos, avances democráticos que costaron muchísimo alcanzar. Me preocupa también lo que está pasando a nivel insular, en Canarias y no digo a nivel del Estado con esa crispación, polarización, enfrentamientos continuos, con la corrupció, afectando de lleno a los dos grandes partidos políticos, generando desafección, cuestionamiento, dando razones a la ultraderecha.

Precisamente por esa preocupación, ¿no querría seguir un cuarto mandato?

Esa es una de las cosas que se pueden valorar, se pueden interpretar.

¿No le gustaría estar al frente del Cabildo para inaugurar Salto de Chira?

Claro que me daría pena no hacerlo, pero esa no puede ser la razón.

Me preocupa la deriva hacia el autoritarismo y la antidemocracia que estamos viviendo

Sobre Primero Canarias, el portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, aseguró en el Debate sobre el Estado de la Isla que había algún consejero del grupo de gobierno que ni se hablaba con los escindidos de Nueva Canarias, Teodoro Sosa y Raúl García Brink.

Bueno, yo he tenido muchas mayorías absolutas a lo largo de mi vida. En mis 28 años alcalde de Agüimes, un año fuimos los más votados en el estado español, en un municipio de más de 20.000 habitantes. Y en todos los grupos políticos, incluso con mayoría absoluta, se producen desencuentros entre los concejales o los consejeros. Se produce en la redacción de un medio de comunicación; se produce en una familia, en la que un padre o una madre tiene que sentar a sus dos hijos porque se empiezan a dar cachetones. Se produce en grupos humanos. Pero lo importante de todo esto es que no interfiere en la acción del gobierno. Y mi papel es que el gobierno saque las propuestas adelante, que cumplamos con el programa, con el compromiso con la ciudadanía. Y eso es lo importante. Que se lleven mal dos consejeros… bueno, pero eso no se puede trasladar a la acción del gobierno. Y eso no se traslada ni se ha trasladado.

¿Cómo valora el trasvase de políticos de Nueva Canarias a Primero Canarias y su relación con Coalición Canaria?

A mi me parece un error histórico la división. Pero como presidente del Cabildo tengo la obligación de no pronunciarme públicamente. Yo tengo una valoración personal, me preocupa lo que está pasando, pero no quiero pronunciarme en estos momentos porque puede generar disfunciones en la acción del gobierno y prefiero no hacerlo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. / Andrés Cruz

Recientemente, la Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje de Gran Canaria ha vuelto a criticar las vallas publicitarias cercanas a las carreteras y los núcleos de población. Usted inició una cruzada contra ellas, pero finalmente reconoció que no podía hacer mucho. ¿Volveremos a ver numerosos rostros de políticos en carteles cercanos a la carretera ante las elecciones, aunque incumplan la normativa?

A mi me parece que esa es una responsabilidad colectiva. Quien tiene que tomar las decisiones en el uso de las vallas son los ayuntamientos y no han colaborado o lo han hecho muy poco. Son tan responsables los que se anuncian, ya sean partidos políticos o empresas, como los que no intervienen para poner fin a esa situación de no respetar que no se llene el territorio de vallas para evitar que se genere ese impacto que se produce en el paisaje.

¿Cómo valora la situación de Pedro Sánchez y el PSOE en el Gobierno de España?

Es una situación muy preocupante. Desde luego, uno observa cómo hay partidos políticos que utilizan la policía con fines partidistas o que se utiliza la justicia y alguien de la justicia se deje utilizar también de manera partidista. Me parece gravísimo. No cuestiono el sistema judicial en sí, no cuestiono a las fuerzas del público, pero sí me parece gravísimo que en el seno de estas instituciones se produzcan situaciones como las que estamos viviendo. Me preocupa cómo la corrupción penetra y llega hasta el corazón del poder de los partidos, me preocupa la situación de inestabilidad, me preocupa la incapacidad de la oposición de generar una alternativa sólida si no es apoyada en la ultraderecha, me preocupa que haya expresado que abraza la prioridad nacional con tal de llegar al gobierno. Me preocupa muchísimo lo que está pasando en torno a la democracia y al sistema institucional democrático español.

Que se lleven mal dos consejeros… bueno, pero eso no se puede trasladar a la acción del gobierno

Precisamente Pedro Sánchez estuvo en Gran Canaria durante la visita del papa, ¿cómo valora el paso de León XIV por la Isla?

Yo creo que ha tenido una dimensión muy importante, tanto económica como social. Yo creo que la tuvo para los cristianos católicos, pero ha sido en un momento crucial. Una voz clave, firme y con autoridad ética para denunciar el trato inhumano a las personas que emigran, defender la dignidad y los derechos humanos y fundamentales. Una persona valiente que ha plantado cara al autoritarismo y al tecnofascismo desde Gran Canaria. Me parece que supone un aliento para los que defendemos estas cosas y una voz firme ante Europa, que tiene una visión bien distinta acerca de la defensa de la dignidad humana de las personas que emigran

Sobre Marruecos, ¿qué opinión le merece el rearme alauí con armamento israelí?

Yo he alzado la voz en muchas ocasiones para defender lo que supone el afán de Marruecos de ese modelo de expansión. Por otra parte, yo no puedo cuestionar que Marruecos tiene todo su derecho a generar espacios portuarios, a desarrollar y buscar un modelo de desarrollo integral para su país. Pero sí que tenemos que estar atentos porque estamos hablando sobre nuestras aguas, sobre nuestras tierras raras, sobre la seguridad aérea. Su visión atlántica puede afectar a nuestros puertos. Tenemos que estar preparados, por lo tanto, no podemos bajar la guardia y tenemos que estar atentos a todas esas pretensiones. Y el cambio de paradigma que supone ese acuerdo con Estados Unidos y con Israel, que nos afecta a nosotros pero que afecta a Europa también de manera directa

Respecto a Venezuela, ¿qué mensaje le gustaría trasladar?

Toda la solidaridad, todo el apoyo. El cabildo va a colaborar, sin ninguna duda. Ya veremos de qué manera y cómo coordinarnos para que llegue y llegue de la manera más útil al pueblo venezolano y a sus instituciones para afrontar una crisis humanitaria, para rehabilitar viviendas o establecer espacios públicos para atender a las familias que quedan sin recursos. Es terrible lo que ha sucedido y los canarios tenemos una afección y sentimiento especial por Venezuela, que es como una isla más para nosotros.