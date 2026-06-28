Primero Canarias abre sede en Artenara y fija la Alcaldía como objetivo para el próximo año

Municipalistas Primero Canarias dio este sábado un nuevo paso en su implantación territorial en Gran Canaria con la inauguración de una nueva sede en Artenara. El acto estuvo encabezado por el presidente de la asamblea local del Bloque Nacionalista Rural-Primero Canarias en el municipio, Pedro Hernández, que estuvo acompañado por distintos cargos y dirigentes de la formación.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del partido y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el alcalde de Tejeda, Francisco Perera; la vicepresidenta de Primero Canarias, Valeria Guerra; la secretaria de Igualdad y concejala de La Aldea, Ingrid Navarro; y la vicepresidenta de la organización en San Bartolomé de Tirajana, María del Carmen Almeida. También participaron representantes municipalistas de Guía, Agaete, Firgas, San Mateo y Teror, entre ellos Pedro Rodríguez, Jesús González, Jaime Hernández, Alexis Ramos y Fernando Suárez.

Emocionado

El líder local de Primero Canarias en Artenara se mostró «emocionado e ilusionado» por la respuesta vecinal durante la inauguración, a la que, según la formación, asistieron alrededor de un centenar de personas. Pedro Hernández defendió la necesidad de «transformar la realidad política, social y económica del municipio» y aseguró que la acogida recibida demuestra que el proyecto «ha llegado para quedarse». «Queremos cambiar Artenara», afirmó, al tiempo que situó como objetivo intentar alcanzar la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Por su parte, Óscar Hernández señaló que Primero Canarias aspira a trasladar a Artenara la misma «filosofía de trabajo» que, según indicó, la formación desarrolla en otros municipios de la isla, como Gáldar o Agüimes. Una forma de hacer política, añadió, basada en «la cercanía y la escucha activa» para detectar las necesidades de los vecinos y buscar soluciones.

Teodoro Sosa también respaldó al equipo local y destacó que Pedro Hernández y su grupo representan a personas que han decidido desarrollar su vida en la cumbre de Gran Canaria. «Viven aquí, luchan aquí, defienden lo de aquí», afirmó. El vicepresidente insular sostuvo que encarnan a una generación joven que quiere tomar el relevo de quienes trabajaron antes por las medianías y cumbres de la isla, y aseguró que llegan con «ilusión y esperanza» para Artenara.