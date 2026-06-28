Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar

La ciencia da un paso más en la lucha contra los residuos plásticos a nivel mundial en el entorno marino. Ya no vale con retirarlos, contabilizarlos y pesarlos. Ahora se identifica cada uno de ellos. Un nuevo método pionero a nivel mundial dispone de una herramienta estandarizada que pone nombre, apellidos y dirección fiscal a esos envases. Y el punto costero de Bahía de Formas, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ha sido el lugar elegido para estudiar y aportar datos a este estudio en el que participan seis países para sus muestreos, Colombia, Brasil, Panamá, Italia, Marruecos y España, representada por Canarias.

Los geógrafos e investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Leví García Romero y Carolina Peña Alonso, han participado en este ambicioso muestreo internacional que redefine la forma en que se analiza la contaminación por plásticos en el litoral, un residuo que ya representa entre el 80% y el 85% de la basura que ahoga a los mares y océanos.

La elección de este punto en el litoral de Gran Canaria no fue casual. Mientras que el resto de los muestreos internacionales se realizaron en entornos continentales, Gran Canaria aportó la crucial condición de archipiélago oceánico. Al estar situada en medio del Atlántico, la costa de Bahía de Formas actúa como un receptor e imán de residuos arrastrados por las corrientes desde múltiples rincones de Europa y el mundo.

Un estudio que abarca 200 metros de costa

García Romero explica que se acotó una parcela representativa de 200 metros de playa, desde la línea de agua hacia el interior. A diferencia de zonas urbanas o de gran afluencia como Arinaga o la costa de Telde, Bahía de Formas es un espacio protegido y más apartado, resguardado en parte por el muelle, donde las campañas de limpieza voluntarias no alteran de forma continua el depósito natural de basuras. Esto la convirtió en el laboratorio perfecto para obtener una muestra fidedigna de lo que el océano devuelve a las islas. En Bahía de Formas se clasificaron 128 objetos plásticos diferentes, identificándose 53 productores y 65 marcas comerciales.

Imagen de los residuos llegado del mar recogidos en la costa de Bahía de Formas. / LP/DLP

Entre los fabricantes más representados aparecieron algunas de las principales empresas internacionales de alimentación y bebidas, junto con cadenas de distribución ampliamente presentes en Europa. Como dato incorporado al mismo estudio, en una playa del Caribe colombiano se identificó 118 productores, 181 marcas y 214 productos específicos. «Dentro de miles de años, cuando los científicos del futuro analicen los estratos geológicos de nuestra época, se encontrarán con esta huella humana en forma de plástico. Gracias a esta metodología, no solo sabrán que hubo actividad humana, sino que podrán identificar perfectamente qué corporaciones y marcas produjeron esos residuos que quedaron grabados en el suelo», explica el geógrafo canario.

Geografía de la ULPGC en primera línea de la investigación internacional

La investigación, liderada por la Universidad del Atlántico (Colombia) de la mano del también geógrafo Nelson Rangel Buitrago, nace de una invitación a la ULPGC y ha culminado con una publicación en la prestigiosa revista científica internacional Anthropocene. El estudio aporta una metodología radicalmente novedosa a nivel mundial que permite clasificar los residuos costeros como si se tratara de seres vivos, siguiendo una taxonomía que va desde el tipo de material (’especie’ o ‘familia’) hasta identificar su marca comercial, su productor y el país de fabricación. A partir de ahí, los investigadores han diseñado una estructura que ordena los residuos desde su composición básica hasta el producto específico, la marca comercial y el fabricante.

Aunque el investigador reconoce que el ciudadano que decide tirar un envase al suelo o al mar es el último eslabón de la cadena, el estudio persigue que los productores asuman su parte del problema. «Con estos datos sobre la mesa, los productores tienen la responsabilidad de tomar medidas, ya sea cambiando los materiales de sus envases o implementando campañas de información rigurosas sobre el daño ambiental que causan, buscando que el consumidor final cambie de opinión», afirma el geógrafo.

García Romero también destaca que participar en un estudio de estas características no solo supone un hito conceptual al analizar la «huella geológica y antropocéntrica» de la actividad humana en el territorio, sino que también sitúa a la Facultad de Geografía de la ULPGC en la primera línea de la investigación internacional.