Risco Caído cumple siete años en la élite del patrimonio con música y tradición

El Mirador de La Cilla, en Artenara, acogió en la noche del viernes la celebración del séptimo aniversario de la inscripción de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, declarada el 7 de julio de 2019. El acto, organizado por el Cabildo de Gran Canaria, puso en valor el legado vivo de la cumbre isleña con demostraciones de deportes tradicionales, además de las oportunidades que se abren para el futuro de este espacio reconocido internacionalmente.

La celebración, impulsada a través del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, se desarrolló en la explanada del mirador y en el interior de La Cilla, un enclave recuperado por la institución insular. Al encuentro asistieron el consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa; el alcalde de Artenara, Jesús Díaz; y el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera.

La jornada comenzó con demostraciones de manifestaciones tradicionales como el Salto del Pastor y el Silbo, además de actuaciones de música tradicional canaria en la explanada situada ante el Mirador de La Cilla. Posteriormente, los asistentes participaron en un enyesque tradicional en el interior del recinto.

Pasadas las 22.30 horas tuvo lugar una velada astronómica, aprovechando las condiciones de observación que ofrece este enclave de la cumbre grancanaria. Los valores astronómicos forman parte esencial del reconocimiento de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial, al estar ligados a la relación histórica entre las antiguas poblaciones de la isla, el territorio y el cielo.

Durante el acto, el Cabildo destacó también el avance del proyecto de ejecución previsto para el Mirador de La Cilla, de cara a su próxima licitación. La intervención contempla la recuperación de la zona de restauración y la reconversión del túnel de entrada, excavado en la piedra, en un espacio interpretativo centrado en los sabores del Paisaje Cultural. La actuación contará con un presupuesto de algo más de un millón de euros.

El consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, subrayó que la declaración de la Unesco «no era el culmen, sino el inicio de la recuperación y la revalorización de nuestra cumbre». En este sentido, recordó que el Cabildo ha puesto en marcha en los últimos años una amplia red de centros de interpretación vinculados al Paisaje Cultural y a la Reserva de la Biosfera.

Entre esos espacios citó el Centro de Interpretación de Risco Caído, en Artenara; el Centro de Interpretación del Bentayga, el Centro de Información y Gestión y el Centro de Visitantes de la Degollada de Becerra, en Tejeda; y el Centro de Interpretación de Los Caserones, en La Aldea de San Nicolás. Además, avanzó que ya se encuentra en su fase final el Centro de Interpretación de Barranco Hondo de Abajo, en Gáldar.

Noticias relacionadas

Sosa defendió que estos equipamientos permiten consolidar una gestión basada en la conservación, la protección, el estudio, el desarrollo sostenible, la promoción y la difusión de los bienes que atesoran estos territorios reconocidos por la UNESCO. Asimismo, destacó que ya se han ejecutado más de 170 kilómetros de senderos de Gran Recorrido, correspondientes al GR-138 Patrimonio Mundial y al GR-139 Reserva de la Biosfera, además de otras rutas de alto valor natural y cultural dentro del ámbito declarado.