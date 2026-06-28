La Universidad de Verano de Maspalomas reúne cursos y talleres en una amplia agenda

La 34ª edición de la Universidad de Verano de Maspalomas arrancará este lunes con una programación que se prolongará hasta el 10 de julio e incluirá más de 25 actividades formativas. La oferta se completa con el XII CAMP Internacional de Rotarios, el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas y el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival.

El catedrático de Geografía de la Universidad Carlos III de Madrid y director de la Universidad de Verano de Maspalomas, Guillermo Morales Matos, destaca que la programación mantiene su vocación de acercar la formación a la ciudadanía. «Los cursos están dirigidos al público en general. Pueden inscribirse personas interesadas en temáticas muy variadas», explica.

La nueva edición combina propuestas prácticas, teóricas y de divulgación, con una presencia destacada de actividades vinculadas a la cultura y a las artes escénicas. Entre las novedades, figuran los cursos de Danza Contemporánea, Danza Jazz Musical, Teatro Musical: Broadway Jazz, Flora Canaria, Cata y Corte de Jamón, y la jornada Canarias 2040: Tendencias Territoriales.

La actividad inaugural será el curso Vivienda Vacacional y la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias, que se prolongará hasta el martes y estará centrado en el análisis de la nueva normativa autonómica y en las herramientas necesarias para la gestión de este tipo de alojamientos. Morales asegura que será una de las propuestas con mayor número de participantes por su actualidad y por el interés que despierta entre propietarios y profesionales del sector.

«Había un vacío que ha sido cubierto con esta nueva ley. El objetivo es aclarar el nuevo escenario jurídico a propietarios y profesionales, ya que la regulación afecta, en mayor o menor medida, a las expectativas de muchas personas», apunta el director.

Más propuestas

La jornada inaugural continuará por la tarde con el curso de oratoria Las 3 herramientas siempre imprescindibles: hablar en público con placer escénico, lograr una personalidad imbatible y dominar el diálogo, impartido por Ángel Lafuente. También se celebrará el taller Autismo: su nomenclatura y las nuevas corrientes, adaptaciones de la sociedad, retos para las familias, a cargo de Ana Silva Grao, así como el curso de ballet clásico.

Durante la primera semana se desarrollarán además las jornadas Juventud y suicidio en Canarias II, una de las propuestas que Morales considera más necesarias desde el punto de vista social. «No podemos dejar de abordar realidades que son llamativas y que además son nuevas», afirma. El director recuerda que esta será la tercera edición consecutiva de una actividad que busca dar mayor visibilidad a esta problemática. «Cuando está vinculada a la juventud y hay un incremento notable de este fenómeno, tenemos que abordarlo», insiste.

La programación de la segunda semana incluirá los cursos de Inglés y Alemán Turístico, Nutrición sin tiempo para dietas, Cantando con la respiración. Diafragma y voz, Lengua de Signos Española, Teatro Musical: Broadway Jazz, Introducción al Skate, Flora Canaria y el Taller teórico y práctico de Escritura y Expresión. También se celebrarán charlas sobre corte y cata de jamón, así como cata de quesos

Mesa redonda

La edición concluirá con la jornada Canarias 2040: Tendencias Territoriales, una mesa redonda moderada por el director de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, Fernando Canellada, y coordinada por Guillermo Morales Matos. En ella participarán representantes institucionales y especialistas para analizar los principales retos territoriales, urbanísticos, turísticos y educativos del Archipiélago.

Entre los intervinientes, figuran el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra; la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias, Elena Zárate; el magistrado del Tribunal de Justicia de Canarias, José Suay; la arquitecta experta en Urbanismo Elsa Guerra; y el director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, entre otros.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural de Maspalomas, la Casa Condal, el Hotel Gloria Palace San Agustín, la Escuela Municipal de Música, el Centro Cultural El Tablero y el Skate Park Maspalomas.