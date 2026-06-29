Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Terremoto en VenezuelaTiempo en CanariasCannabis cultivado en CanariasSan Cristóbal y las inundacionesUD Las PalmasCarolina DariasAntonio Morales
instagramlinkedin

Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana

Antonia Rodríguez, Antonio Montesdeoca y su hija Cristina se despidieron ayer de su clientela después de tres décadas

Cierra la Heladería La Unión, en Vecindario

Cierra la Heladería La Unión, en Vecindario

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

La heladería artesanal La Unión bajó anoche, como había anunciado, la persiana en Vecindario después de 30 años de historia, dejando tras de sí el recuerdo de un negocio familiar que marcó a varias generaciones de vecinos. Antonia Rodríguez, Antonio Montesdeoca y su hija Cristina sirvieron sus últimas bolas en un cierre cargado de emoción, tras una trayectoria hecha de trabajo, cercanía y helados elaborados a mano.

Los dueños recibieron por parte de su clientela como agradecimiento a su buen hacer durante todos estos años ramos de flores, dibujos de su público infantil y otros obsequios. Un par de globos decoraban el último día la heladería con las frases "Gracias por hacer de nuestra heladería un lugar especial" o "Gracias por tantos dulces momentos".

El negocio familiar abrió sus puertas en 1998, cuando la calle La Unión, que conecta Vecindario con Sardina, aún no estaba asfaltada y montar una heladería artesana era casi una aventura. Empezaron con seis sabores y una pequeña nevera. Al momento de su cierre su recetario llegaba a ofrecer entre 24 y 48, siempre con producto hecho en el local y con ingredientes y frutas naturales, como tuno indio o mango.

Más allá del producto, La Unión se convirtió en un lugar de encuentro y memoria para el barrio. “Han pasado generaciones enteras”, recordaban sus dueños, que agradecen el apoyo constante de una clientela que convirtió esta heladería en parte del paisaje sentimental de Vecindario.

Noticias relacionadas

Ahora, la jubilación abre una nueva etapa para Antonia y Antonio, que quieren descansar y vivir con más calma después de una vida dedicada al negocio. Con su cierre no solo desaparece una heladería, sino también un pequeño símbolo de la vida cotidiana del municipio. Su hija Cristina hereda el recetario de sus padres en busca de un espacio donde volver a elaborar los sabores de los helados que quedaron para siempre en el recuerdo y el paladar de miles de personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
  2. ¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?
  3. Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.
  4. Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: 'Si puedo me lo compro todo
  5. Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
  6. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  7. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
  8. La Lotería Nacional premia este sábado a Gran Canaria

Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana

El Ayuntamiento de La Aldea baliza una zona de la Playa de La Caletilla tras el impacto de un coche contra el muro de la carretera

Las leyendas, o no tanto, de las jovencitas Teodora y Lucrecia

Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar

Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar

Primero Canarias abre sede en Artenara y fija la Alcaldía como objetivo para el próximo año

Primero Canarias abre sede en Artenara y fija la Alcaldía como objetivo para el próximo año

La Universidad de Verano de Maspalomas reúne cursos y talleres en una amplia agenda

La Universidad de Verano de Maspalomas reúne cursos y talleres en una amplia agenda

San Gregorio arrebata a la costa el liderazgo del suelo más caro de Telde

La Aemet pone en aviso a Canarias por fuerte calor, viento y oleaje: estas son las zonas afectadas

La Aemet pone en aviso a Canarias por fuerte calor, viento y oleaje: estas son las zonas afectadas
Tracking Pixel Contents