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La Aldea de San Nicolás apuesta por el teatro como herramienta de bienestar en una gran muestra escénica abierta a toda la ciudadanía

El Centro Cultural acogerá una noche de teatro intergeneracional con monólogos, comedia y una obra protagonizada por el grupo de mujeres del Centro de Mayores

Centro Municipal de Cultura de La Aldea

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La Provincia

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El Centro Cultural de La Aldea acogerá el próximo 3 de julio, a las 20:30 horas, una gran muestra de teatro que reunirá sobre un mismo escenario a intérpretes de distintas generaciones en una velada donde el humor, la emoción y la reflexión caminarán de la mano.

La programación comenzará con la representación de “El Olvido”, una obra interpretada por el grupo de mujeres del Centro de Mayores dentro de este proyecto impulsado por la Concejalía de Política Social y del Mayor del Ayuntamiento de La Aldea que dirige Jennifer Sosa Martín con la idea de convertir el teatro en herramienta de participación, envejecimiento activo, inclusión social y bienestar emocional.

La noche continuará con la representación de “Estamos locos... ¿o qué?”, a cargo del grupo de teatro La Gaviota, una divertida comedia que invita al público a reconocerse en esas pequeñas manías y situaciones cotidianas que forman parte de nuestra vida.

El programa se completará con una muestra de diez monólogos interpretados por actores y actrices invitados procedentes de Las Palmas de Gran Canaria que abordarán, desde el humor y la emoción, temas tan cercanos como la maternidad, la libertad personal, la inmigración, la gordofobia, el amor, el paso del tiempo, las dificultades de la vida cotidiana o la importancia de valorar las pequeñas cosas que muchas veces damos por hechas.

Más allá del espectáculo, esta muestra nace con una vocación de futuro. El objetivo es acercar el teatro a toda la ciudadanía, crear nuevos públicos y despertar el interés de niños y jóvenes para que se incorporen a esta disciplina artística, favoreciendo la creación de nuevos proyectos teatrales en el municipio.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Aldea a través de la Concejalía de Política Social y del Mayor reafirma su compromiso con una cultura accesible, participativa e intergeneracional donde el teatro no solo entretenga sino que eduque, emocione, fortalezca los vínculos sociales y contribuya al bienestar de las personas.

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