Alerta naranja en Gran Canaria por temperaturas extremas de hasta 37 grados

El verano empieza a golpear con fuerza en el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su mapa de alertas ante la llegada inminente de un severo episodio meteorológico que combinará calor sofocante, rachas intensas de viento y fenómenos costeros adversos. La peor parte se la llevará la isla de Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar o incluso superar la barrera de los 37 °C.

Ante esta previsión, la Aemet ha elevado a nivel naranja (riesgo importante) el aviso para este martes en las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria. Según los expertos, el tramo horario de mayor peligro y donde se registrarán los picos máximos de calor se concentrará entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Gran Canaria: un "coctel" de calor, viento y fuerte oleaje

La situación en la isla redonda será especialmente compleja debido a la confluencia de varios avisos meteorológicos:

Calor en las zonas altas: Además del aviso naranja en las costas y medianías del sur, las cumbres insulares y la cuenca de Tejeda permanecerán bajo aviso amarillo , con máximas que rozarán los 35 °C .

Además del aviso naranja en las costas y medianías del sur, las cumbres insulares y la cuenca de Tejeda permanecerán bajo , con máximas que rozarán los . Viento racheado: Se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora .

Se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los . Mala mar: El litoral grancanario estará en riesgo por fenómenos costeros debido a vientos de fuerza 7, una situación de fuerte oleaje que ya ha comenzado a dejarse notar desde este mismo lunes.

El aviso por altas temperaturas se extiende a la provincia occidental

Aunque Gran Canaria se sitúa en el epicentro de este episodio, el calor no dará tregua al resto del archipiélago. El aviso amarillo por altas temperaturas, que ya está vigente en la isla redonda, se extenderá a partir de este martes a La Palma, La Gomera, El Hierro y a casi toda Tenerife (afectando a las vertientes este, sur y oeste, además del área metropolitana).

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Asimismo, la Aemet mantiene activos los avisos amarillos por viento y mala mar para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife, una situación de inestabilidad marítima y atmosférica que se prolongará, como mínimo, durante las próximas 48 horas. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y mucha prudencia en las zonas de costa.