El Ayuntamiento de La Aldea baliza una zona de la Playa de La Caletilla tras el impacto de un coche contra el muro de la carretera

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha activado un dispositivo de seguridad preventiva en su litoral. El consistorio ha informado de que se ha procedido al balizamiento inmediato de una zona concreta de la Playa de La Caletilla después de que un vehículo sufriera un accidente e impactara contra el muro de la carretera ubicado justo al lado de este espacio público.

El choque ha afectado a la estructura que delimita la vía con la zona de baño, lo que ha obligado a las autoridades locales a acotar el perímetro para evaluar los daños y prevenir cualquier tipo de desprendimiento o situación de peligro sobre la arena.

Llamamiento a la precaución de los bañistas

Como medida estrictamente preventiva, el Ayuntamiento ha solicitado encarecidamente a todos los bañistas, pescadores y usuarios habituales de la playa que no accedan bajo ningún concepto a la zona balizada. El espacio permanecerá restringido hasta que los servicios técnicos municipales revisen la zona y garanticen que el entorno vuelve a reunir las condiciones de seguridad necesarias para el uso público.

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Desde la corporación local se ha emitido un mensaje de agradecimiento anticipado por la colaboración y comprensión de los vecinos y visitantes, al tiempo que se recuerda la importancia vital de respetar escrupulosamente la señalización instalada para evitar cualquier accidente o situación de riesgo innecesaria.