El Ayuntamiento de Gáldar impulsa la modernización de su principal cooperativa platanera Llanos de Sardina

El Ayuntamiento de Gáldar autoriza la ampliación en un 50% de las instalaciones de la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, una actuación que suma unos 2.000 metros cuadrados destinados a cámaras de frío y almacenaje.

El alcalde, Teodoro Sosa Monzón, y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, entregaron la licencia a Daniel Godoy, presidente de la cooperativa, durante la asamblea celebrada este sábado. La autorización permite a la entidad reforzar su capacidad logística y avanzar en su plan de crecimiento.

Más capacidad para conservar y almacenar plátanos: 37 millones de kilos de plátanos

Agrícola Llanos de Sardina cuenta con más de 400 socios y 150 trabajadores. Su producción supera los 37 millones de kilos de plátanos y su facturación rebasa los 60 millones de euros, cifras que la sitúan como la principal Organización de Productores de Plátanos de Gran Canaria.

La ampliación mejora la capacidad de almacenaje y conservación del producto, dos factores clave para una cooperativa que sostiene acuerdos comerciales y concentra una parte relevante de la actividad platanera del norte de la isla.

"Si a una cooperativa que reúne a 400 cooperativistas le va bien, a Gáldar le va bien"

Teodoro Sosa destacó el peso económico y social del plátano en el municipio. “Si a una cooperativa que reúne a 400 cooperativistas le va bien, a Gáldar le va bien. El sector platanero sigue moviendo economía, familias y sigue siendo rentable. Gáldar le da la mano al sector agrícola platanero”, señaló el alcalde.

Sosa añadió que “el sector primario es uno de los pilares de nuestra economía local y el Ayuntamiento está del lado de los productores colaborando con iniciativas dirigidas a favorecer su modernización y competitividad”. La licencia se enmarca en esa línea de apoyo a la actividad agrícola y a la mejora de infraestructuras productivas.

“Tenemos que garantizar el futuro de la agricultura en Gáldar, donde se produce la mayor cantidad de plátanos en Gran Canaria”

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, subrayó la necesidad de asegurar la continuidad del sector. “Tenemos que garantizar el futuro de la agricultura en Gáldar, donde se produce la mayor cantidad de plátanos en Gran Canaria”, afirmó.

Mateo defendió que resulta “fundamental seguir fortaleciendo un sector agrícola que genera empleo, riqueza y contribuye a la soberanía alimentaria de la Isla”.

También recordó que el Ayuntamiento trabaja en proyectos como la digitalización de las redes de regadío del municipio, con el objetivo de mejorar la eficiencia hídrica y avanzar hacia un modelo agrícola más innovador.