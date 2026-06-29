Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inundaciones Las PalmasTiempo en CanariasCannabis cultivado en CanariasLey propiedad horizontalUD Las PalmasCB Gran CanariaMetroGuagua Las Palmas
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Gáldar impulsa la modernización de su principal cooperativa platanera Llanos de Sardina

La cooperativa agraria, que cuenta con más de 400 socios y 150 trabajadores, amplía su superficie en 2.000 metros cuadrados para cámaras de frío y almacenaje

De izquierda a derecha: Teodoro Sosa, Daniel Godoy y Julio Mateo.

De izquierda a derecha: Teodoro Sosa, Daniel Godoy y Julio Mateo. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Briseida Viera

Briseida Viera

El Ayuntamiento de Gáldar autoriza la ampliación en un 50% de las instalaciones de la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, una actuación que suma unos 2.000 metros cuadrados destinados a cámaras de frío y almacenaje.

El alcalde, Teodoro Sosa Monzón, y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, entregaron la licencia a Daniel Godoy, presidente de la cooperativa, durante la asamblea celebrada este sábado. La autorización permite a la entidad reforzar su capacidad logística y avanzar en su plan de crecimiento.

Más capacidad para conservar y almacenar plátanos: 37 millones de kilos de plátanos

Agrícola Llanos de Sardina cuenta con más de 400 socios y 150 trabajadores. Su producción supera los 37 millones de kilos de plátanos y su facturación rebasa los 60 millones de euros, cifras que la sitúan como la principal Organización de Productores de Plátanos de Gran Canaria.

La ampliación mejora la capacidad de almacenaje y conservación del producto, dos factores clave para una cooperativa que sostiene acuerdos comerciales y concentra una parte relevante de la actividad platanera del norte de la isla.

"Si a una cooperativa que reúne a 400 cooperativistas le va bien, a Gáldar le va bien"

Teodoro Sosa destacó el peso económico y social del plátano en el municipio. “Si a una cooperativa que reúne a 400 cooperativistas le va bien, a Gáldar le va bien. El sector platanero sigue moviendo economía, familias y sigue siendo rentable. Gáldar le da la mano al sector agrícola platanero”, señaló el alcalde.

Sosa añadió que “el sector primario es uno de los pilares de nuestra economía local y el Ayuntamiento está del lado de los productores colaborando con iniciativas dirigidas a favorecer su modernización y competitividad”. La licencia se enmarca en esa línea de apoyo a la actividad agrícola y a la mejora de infraestructuras productivas.

Tenemos que garantizar el futuro de la agricultura en Gáldar, donde se produce la mayor cantidad de plátanos en Gran Canaria

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, subrayó la necesidad de asegurar la continuidad del sector. “Tenemos que garantizar el futuro de la agricultura en Gáldar, donde se produce la mayor cantidad de plátanos en Gran Canaria”, afirmó.

Mateo defendió que resulta “fundamental seguir fortaleciendo un sector agrícola que genera empleo, riqueza y contribuye a la soberanía alimentaria de la Isla”.

Noticias relacionadas y más

También recordó que el Ayuntamiento trabaja en proyectos como la digitalización de las redes de regadío del municipio, con el objetivo de mejorar la eficiencia hídrica y avanzar hacia un modelo agrícola más innovador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
  2. ¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?
  3. Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.
  4. Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: 'Si puedo me lo compro todo
  5. Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
  6. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  7. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
  8. La Lotería Nacional premia este sábado a Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar impulsa la modernización de su principal cooperativa platanera Llanos de Sardina

El Ayuntamiento de Gáldar impulsa la modernización de su principal cooperativa platanera Llanos de Sardina

Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana

El Ayuntamiento de La Aldea baliza una zona de la Playa de La Caletilla tras el impacto de un coche contra el muro de la carretera

Las leyendas, o no tanto, de las jovencitas Teodora y Lucrecia

Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar

Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar

Primero Canarias abre sede en Artenara y fija la Alcaldía como objetivo para el próximo año

Primero Canarias abre sede en Artenara y fija la Alcaldía como objetivo para el próximo año

La Universidad de Verano de Maspalomas reúne cursos y talleres en una amplia agenda

La Universidad de Verano de Maspalomas reúne cursos y talleres en una amplia agenda

San Gregorio arrebata a la costa el liderazgo del suelo más caro de Telde

Tracking Pixel Contents