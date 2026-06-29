Canarias declara la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria por el episodio de calor

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de las 14.00 horas de este lunes.

La medida afecta a las zonas de la isla situadas por encima de los 400 metros de altitud. Mientras, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife permanecen en situación de prealerta por el mismo fenómeno.

La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el INFOCA.

Según la Dirección General de Emergencias, Canarias afronta un episodio de calor de corta duración, pero de elevada intensidad, que comienza durante la jornada de este lunes y que tenderá a remitir a partir del jueves, 2 de julio.

Las temperaturas máximas alcanzarán de forma general los 35 grados, aunque podrán superarse especialmente en las zonas de interior orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, así como en el litoral sureste. No se descarta que de manera puntual se alcancen los 40 grados.

La inversión térmica se situará en torno a los 500 metros, con posibilidad de descender localmente por debajo de los 300 metros. Además, la humedad relativa será inferior al 30% hasta aproximadamente los 2.000 metros de altitud, unas condiciones que favorecen la propagación del fuego.

De acuerdo con el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales de la Aemet, se prevén valores de riesgo alto en zonas puntuales de las masas forestales de Gran Canaria. A partir del martes, 30 de junio, ese riesgo pasará a ser muy alto en amplias zonas de la isla.

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El Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias y a extremar las precauciones mientras permanezca activa la alerta.