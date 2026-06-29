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Canarios y venezolanos comparten en Telde una jornada de recuerdo

El municipio recordó los vínculos históricos entre Canarias y Venezuela y trasladó un mensaje de cercanía a las familias afectadas y a la comunidad residente en Telde

La corporación municipal de Telde guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela.

La corporación municipal de Telde guarda un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela. / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, abrió el acto con una intervención en la que subrayó los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a Canarias y Venezuela. Durante su discurso, el regidor afirmó que la convocatoria no respondía solo a un gesto institucional, sino a una muestra de cercanía hacia un pueblo con el que el Archipiélago mantiene una relación estrecha desde hace generaciones. Peña recordó que Canarias y Venezuela han compartido durante décadas historias de emigración, acogida y vínculos familiares a ambos lados del Atlántico. En ese contexto, destacó el papel que tuvo el país latinoamericano para muchas familias canarias que encontraron allí oportunidades y apoyo en distintos momentos de su vida.

La comunidad venezolana, presente en el acto

El alcalde dirigió también unas palabras a la comunidad venezolana residente en el municipio, a la que trasladó el respaldo de la ciudad. Según señaló, Telde mantendrá su cercanía con Venezuela y con quienes conservan lazos familiares, personales o afectivos con el país.

Tras la intervención institucional, el encuentro continuó con un momento de oración y reflexión en el que participaron sacerdotes de distintas parroquias del municipio. Las plegarias estuvieron dedicadas a las víctimas, a sus familias y al conjunto del pueblo venezolano.

Flores y velas como gesto de recuerdo

Uno de los momentos centrales de la tarde fue la ofrenda de flores y el encendido de velas. Los asistentes depositaron flores y encendieron luces en el Rincón Plácido Fleitas como símbolo de recuerdo y solidaridad. La plaza permaneció en silencio durante buena parte de las intervenciones religiosas y de los gestos de homenaje.

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La jornada reunió a vecinos de Telde y miembros de la comunidad venezolana en un espacio compartido de acompañamiento. Con este acto, el municipio quiso visibilizar los lazos entre Canarias y Venezuela y enviar desde la ciudad un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

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