Telde
Canarios y venezolanos comparten en Telde una jornada de recuerdo
El municipio recordó los vínculos históricos entre Canarias y Venezuela y trasladó un mensaje de cercanía a las familias afectadas y a la comunidad residente en Telde
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, abrió el acto con una intervención en la que subrayó los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a Canarias y Venezuela. Durante su discurso, el regidor afirmó que la convocatoria no respondía solo a un gesto institucional, sino a una muestra de cercanía hacia un pueblo con el que el Archipiélago mantiene una relación estrecha desde hace generaciones. Peña recordó que Canarias y Venezuela han compartido durante décadas historias de emigración, acogida y vínculos familiares a ambos lados del Atlántico. En ese contexto, destacó el papel que tuvo el país latinoamericano para muchas familias canarias que encontraron allí oportunidades y apoyo en distintos momentos de su vida.
La comunidad venezolana, presente en el acto
El alcalde dirigió también unas palabras a la comunidad venezolana residente en el municipio, a la que trasladó el respaldo de la ciudad. Según señaló, Telde mantendrá su cercanía con Venezuela y con quienes conservan lazos familiares, personales o afectivos con el país.
Tras la intervención institucional, el encuentro continuó con un momento de oración y reflexión en el que participaron sacerdotes de distintas parroquias del municipio. Las plegarias estuvieron dedicadas a las víctimas, a sus familias y al conjunto del pueblo venezolano.
Flores y velas como gesto de recuerdo
Uno de los momentos centrales de la tarde fue la ofrenda de flores y el encendido de velas. Los asistentes depositaron flores y encendieron luces en el Rincón Plácido Fleitas como símbolo de recuerdo y solidaridad. La plaza permaneció en silencio durante buena parte de las intervenciones religiosas y de los gestos de homenaje.
La jornada reunió a vecinos de Telde y miembros de la comunidad venezolana en un espacio compartido de acompañamiento. Con este acto, el municipio quiso visibilizar los lazos entre Canarias y Venezuela y enviar desde la ciudad un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.
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