El exministro senegalés Assane Diop desgrana en Gran Canaria los retos de África: "La corrupción azota un continente mayoritariamente analfabeto"

El XII Camp Internacional Rotary Maspalomas ha comenzado en Gran Canaria con la participación de 27 jóvenes procedentes de países como Alemania, Inglaterra, Egipto, Bélgica, Taiwán, Eslovenia y distintos puntos de España. La iniciativa, promovida por el Club Rotary Maspalomas, busca fomentar la paz, el entendimiento entre culturas y el desarrollo sostenible a través de la convivencia, la formación y el intercambio de experiencias.

Casa África acogió la primera conferencia del programa, impartida por Assane Diop, exministro de Salud y de Empleo de Senegal. Durante su intervención, Diop centró su exposición en las dificultades de alfabetización en el continente africano y señaló que en Níger el 80% de la población no tiene estudios, mientras que en Guinea Conakry la cifra alcanza el 70%.

La barrera del idioma en la escuela

Diop explicó que muchos niños africanos reciben clase en una lengua que no es la materna, como ocurre con el francés en varios países. Según expuso, esta situación no supone una ventaja, sino una dificultad añadida para menores que, en muchos casos, deben caminar más de un kilómetro para acudir a escuelas con escasos recursos.

“Hablan de niños que caminan más de un kilómetro para recibir clases en una choza, sin luz, sin agua corriente, para aprender en un idioma que solo escuchan en la escuela”, señaló ante los participantes. El ponente advirtió de que estas condiciones dificultan el acceso real a la educación y limitan el conocimiento de problemas internos como la corrupción, las deficiencias sanitarias o la mendicidad.

Formación para jóvenes con visión internacional

El programa del XII Camp Internacional Rotary Maspalomas se desarrolla bajo el lema “Fomentar la Paz, el Entendimiento y el Desarrollo Sostenible”. La agenda combina conferencias, actividades deportivas, visitas culturales y espacios de convivencia, con el objetivo de acercar a los participantes a temas de actualidad y favorecer una visión global basada en el diálogo, la cooperación y el servicio a la sociedad.

Diop, actual director ejecutivo responsable de Protección Social en la Organización Internacional del Trabajo, defendió la necesidad de acercar la educación y la información a los jóvenes, tanto africanos como occidentales. En su intervención, apeló a combatir los prejuicios y a favorecer una relación basada en la igualdad. “Podemos colaborar si nos percibimos no como blancos o negros, sino como personas capaces de cambiar el mundo y romper barreras”, afirmó.

Un programa con ciencia, sostenibilidad y comunicación

La edición de este año incorpora conferencias sobre desinformación, conflictos internacionales, sostenibilidad, liderazgo, cooperación internacional, periodismo, educación universitaria, comunicación, geología planetaria y astrobiología. La organización destaca también la participación de ponentes nacionales e internacionales vinculados a distintos ámbitos del conocimiento.

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Solidaridad Internacional y del programa Gran Canaria Solidaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Verano de Maspalomas, el Distrito 2201 Rotary Spain y Casa África.