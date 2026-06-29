La Gala Drag Costa Mogán, la mejor valorada por la Asociación Drag Queen

La Gala Drag Costa Mogán 2026 ha sido la mejor valorada por la Asociación Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, según trasladó el Ayuntamiento de Mogán. El reconocimiento llega después de una edición marcada por cambios de última hora debido a la borrasca Therese, que obligó a modificar la fecha inicialmente prevista para la celebración del espectáculo.

Una edición condicionada por el temporal

La gala estaba programada para el jueves 26 de marzo, pero tuvo que trasladarse al viernes 27 de marzo. La decisión se adoptó para evitar que coincidiera con la gala del Carnaval Internacional de Maspalomas, que también había modificado su calendario por el mismo fenómeno meteorológico.

Pese a ese ajuste, la organización mantuvo el desarrollo del evento y recibió una valoración positiva por parte de los participantes. El presidente de la Asociación Drag Queen, Arán Perdomo, conocido artísticamente como Drag Equinox, señaló que la buena percepción fue general entre los drags de la asociación y vinculó este reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años.

Valoración de los artistas participantes

Perdomo destacó que la Gala Drag Costa Mogán tiene en cuenta la condición artística de los participantes y resaltó aspectos como la calidad de los espacios, la atención al detalle y el trato recibido por los drags y sus equipos. Según indicó, esa forma de trabajar explica el interés de muchos artistas por formar parte de la cita.

El concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, valoró el reconocimiento como una señal del crecimiento de la gala y de la consolidación de su identidad dentro del calendario festivo del municipio. El edil subrayó el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Mogán, la dirección y organización del evento, los participantes, sus equipos, las Escuelas Artísticas de Mogán, el personal municipal y la televisión local, que retransmitió la gala en directo.

Una cita consolidada en Mogán

Santana destacó que la coordinación entre las partes implicadas permitió desarrollar el espectáculo pese a los cambios derivados de la meteorología. El Ayuntamiento considera que la valoración de la Asociación Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria refuerza el papel de la Gala Drag Costa Mogán como una de las citas destacadas del calendario festivo del municipio.

Con este reconocimiento, Mogán consolida una propuesta que combina espectáculo, participación artística y organización municipal, y que en la edición de 2026 logró mantener su programación pese a las dificultades provocadas por la borrasca Therese.