Gáldar celebra este domingo la XXVII Fiesta de la Cebolla en Piso Firme

Piso Firme celebrará este domingo 5 de julio la XXVII Fiesta de la Cebolla de Gáldar, una cita dedicada a uno de los productos agrícolas más representativos del municipio. La jornada incluirá exhibición de ejemplares, concurso de tortillas, degustaciones, la actuación de Pepe Benavente y un homenaje a la cebollera Josefina Vega, vecina del barrio y vinculada durante años al trabajo en el campo.

Bajada de Santa Rosa y premios a los mejores ejemplares

El programa comenzará a las 10.00 horas con la Bajada de Santa Rosa de Lima desde su santuario en Las Rosas hasta la Asociación de Vecinos de El Juncal. Allí se celebrará la exhibición y entrega de premios a las cebollas blancas y rojas de mayor peso, una de las actividades centrales de la jornada.

La música también tendrá presencia durante la celebración. Participarán la Agrupación Folclórica Abaican, que acompañará a la Virgen, la Agrupación Folclórica Sociocultural Tamaima, el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Gáldar y la Agrupación Cultural y Folclórica Surco y Arado. La jornada finalizará con la actuación de Pepe Benavente.

Cartel de la Fiesta de la Cebolla de Gáldar 2026. / LP/DLP

Concurso de tortillas y degustaciones

La Fiesta de la Cebolla incluirá además un concurso de tortillas de papas elaboradas en directo con cebolla de Gáldar. El jurado tendrá en cuenta el sabor, la calidad gastronómica, la textura, el punto de cocción, la presentación y el uso adecuado de los ingredientes facilitados por la organización. La jornada se completará con degustaciones de productos elaborados con cebolla de Gáldar y con la posibilidad de adquirir ejemplares cultivados en la zona. La celebración mantiene así su papel como punto de encuentro entre agricultores, vecinos y visitantes, dentro de unas fiestas que combinan tradición popular, actividad agrícola y reconocimiento al producto local.

Reconocimiento a Josefina Vega

La edición de este año rendirá homenaje a Josefina Vega, conocida como Fina, natural de Piso Firme y dedicada durante años al cultivo de la cebolla. La homenajeada, de 74 años, trabajó en fincas de Las Rosas para sacar adelante a sus tres hijos tras separarse de su marido.

Vega recuerda esa etapa como un periodo de esfuerzo continuo. “Trabajé con todos los cebolleros de Las Rosas”, explica. También subraya la importancia que tuvo este cultivo para su familia: “Tenía que alimentar tres bocas y gracias a la cebolla salimos adelante”. Ya retirada, continúa viviendo en el barrio y cuida de su hermano Crispe Vega, vecino conocido de Piso Firme.

La agricultora recibirá la distinción en una jornada que, según señala, espera con ilusión. También valora el trabajo que se realiza para dar mayor reconocimiento a la cebolla de Gáldar, un producto al que sigue vinculada emocionalmente por su historia personal y familiar.

Una celebración vinculada al cultivo local

La fiesta, organizada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Tine Martín, en colaboración con la Agencia de Extensión Agraria, forma parte del programa de las 543ª Fiestas Mayores de Santiago. El encuentro busca mantener la visibilidad de la cebolla cultivada en la zona y reconocer el papel de las personas que han sostenido esta actividad agrícola durante generaciones.

El Ayuntamiento trabaja en los últimos años en la protección y diferenciación de este producto. En 2023 se solicitó la Marca de Garantía Cebollas de Gáldar, como paso previo a la Denominación de Origen. En 2024 se constituyó la Asociación de Productores de Cebollas de Gáldar, Aprocegal, y en 2025 se pidió la inscripción de las cuatro variedades tradicionales de cebolla en el Registro de Variedades Comerciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.