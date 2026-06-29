HiperDino reforma su tienda Express de Puerto Rico, en Gran Canaria, con una inversión de 700.000 euros

HiperDino finalizó a principios de junio la reforma de su tienda HiperDino Express situada en Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán, con una inversión cercana a 700.000 euros. La actuación se enmarca en la estrategia de modernización de la cadena en Canarias, con especial atención a los establecimientos ubicados en zonas turísticas.

El supermercado se localiza en una de las áreas con mayor ocupación turística de Gran Canaria durante todo el año. La compañía aplicó en esta reforma su modelo 3 PLUS (+), orientado a tiendas más eficientes, modernas y funcionales para el cliente.

Un establecimiento de 346 metros cuadrados en plena zona turística

El establecimiento tiene una superficie total de 346 metros cuadrados, de los que 210 metros cuadrados se destinan a sala de ventas. La intervención afecta tanto a la imagen comercial de la tienda como a sus sistemas técnicos y operativos.

El departamento de Obras de HiperDino coordinó los trabajos de renovación integral. Entre las actuaciones figura la instalación de iluminación LED en la sala de ventas y la actualización del sistema de telegestión para organizar el encendido y apagado de la iluminación, los rótulos, el aire acondicionado, las extracciones y la cadena de frío.

Nuevas secciones y mejoras técnicas

La reforma también incorpora nuevos espacios en las secciones de panadería, perfumería, bodega y congelados. Estos cambios buscan adaptar el establecimiento a un perfil de cliente marcado por la actividad turística de Puerto Rico, donde la demanda se mantiene durante los doce meses del año.

El coordinador de HiperDino Express, Felipe Díaz, señaló que “estas mejoras responden a un objetivo de seguir garantizando un servicio de comercio de calidad a nuestros clientes”. Añadió que “la mayoría suelen ser turistas en este tipo de establecimientos, que buscan calidad, variedad de productos y buenos precios”.

Cadena de frío y disposición de productos

Díaz destacó además que HiperDino atiende esas necesidades “en un establecimiento moderno” y subrayó las mejoras introducidas en la cadena de frío y en la disposición de los productos. Según explicó, esas actuaciones inciden en la conservación y presentación de la oferta disponible en tienda.

La reforma del HiperDino Express de Puerto Rico refuerza la línea de inversión de la cadena en supermercados situados en áreas de alta afluencia turística. En este caso, la actuación combina renovación comercial, actualización técnica y reorganización de espacios en un municipio clave para la actividad turística del sur de Gran Canaria.