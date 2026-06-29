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El legado deportivo y social de Pepe Vega tendrá reconocimiento en Telde

José “Pepe” Vega dedicó buena parte de su vida al fútbol base, al barrio de Jinámar y al desarrollo del deporte en Gran Canaria

Juan Antonio Peña, el concejal de Cultura, Juan Martel, y el gerente de Gestel, Jesús Suárez, mantienen una mesa de trabajo con amigos y vecinos de &quot;Pepe&quot; Vega

Juan Antonio Peña, el concejal de Cultura, Juan Martel, y el gerente de Gestel, Jesús Suárez, mantienen una mesa de trabajo con amigos y vecinos de "Pepe" Vega / LP/DLP

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

Telde continúa trabajando en un programa de reconocimientos dedicado a José “Pepe” Vega Hernández, fundador de la UD Jinámar y figura vinculada durante décadas al fútbol base y a la vida social del barrio. El alcalde, Juan Antonio Peña, mantuvo este lunes una nueva reunión de trabajo junto al concejal de Cultura, Juan Martel, y el gerente de Gestel, Jesús Suárez, con amigos, vecinos y personas cercanas al histórico dirigente deportivo.

Una mesa de trabajo para definir los homenajes

El encuentro permitió avanzar en distintas propuestas destinadas a preservar la memoria de Pepe Vega a través de iniciativas culturales, deportivas y sociales. Según trasladó el Ayuntamiento, entre las acciones que se estudian figuran publicaciones sobre su trayectoria, actos institucionales, reconocimientos públicos, encuentros deportivos y exposiciones.

La reunión forma parte del trabajo que desde hace meses impulsa el entorno del fundador de la UD Jinámar, con el objetivo de articular un homenaje estable y acorde con su papel en la historia deportiva del municipio. El Gobierno local expresó su disposición a colaborar en el proyecto y a participar en la organización de las actividades conmemorativas.

El papel de Pepe Vega en Jinámar

José “Pepe” Vega Hernández fue el fundador de la Unión Deportiva Jinámar, entidad que durante décadas funcionó como un espacio deportivo y social para niños y jóvenes del barrio. Su labor al frente del club estuvo vinculada al fútbol base, a la convivencia y a la integración a través del deporte.

La UD Jinámar se consolidó bajo su impulso como una referencia en el fútbol de formación en Gran Canaria. Para varias generaciones, Vega fue entrenador, dirigente y una figura cercana dentro de la vida cotidiana del barrio. Su actividad trascendió el ámbito deportivo y dejó una huella ligada a la participación vecinal y al acompañamiento de jóvenes deportistas.

Una trayectoria también vinculada al fútbol regional

Además de su labor en el club, Pepe Vega desempeñó responsabilidades durante más de tres décadas en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, donde ejerció como vicepresidente y colaboró en el desarrollo de competiciones insulares y del fútbol regional. También mantuvo una relación estrecha con el fútbol de veteranos, ámbito en el que participó como punto de encuentro entre distintas generaciones de jugadores.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó durante la reunión que el legado de Vega fue más allá de los terrenos de juego, al generar oportunidades para jóvenes y convertir a la UD Jinámar en un proyecto deportivo con arraigo social. En la misma línea, el concejal de Cultura, Juan Martel, subrayó la importancia de conservar la memoria de personas que han contribuido a construir la identidad colectiva del municipio.

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Reconocimiento a una figura del deporte teldense

Las nuevas reuniones entre el Ayuntamiento y el entorno de José “Pepe” Vega buscan concretar un calendario de acciones que permita reconocer su aportación a Jinámar, a Telde y al fútbol canario. La iniciativa pretende mantener vivo el recuerdo de una figura asociada a la historia de la UD Jinámar y al desarrollo del deporte de base en el municipio.

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