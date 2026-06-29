Maspalomas estrena cámaras para controlar el tránsito de personas por las Dunas

Maspalomas Costa Canaria avanza en la ejecución del plan Impulsa Maspalomas, una estrategia de sostenibilidad turística que combina actuaciones de transición energética, digitalización del espacio público y mejora de servicios. La iniciativa incluye instalaciones fotovoltaicas, puntos de recarga para vehículos eléctricos, papeleras inteligentes y mejoras en la gestión de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. El proyecto, liderado por el Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y otras entidades públicas, con una financiación de 5,5 millones de euros procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que utiliza fondos Next Generation EU.

Tecnología en las dunas

La mayor parte de las actuaciones se han llevado a cabo en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, donde se ha impulsado la digitalización de la zona para facilitar su conservación. En este enclave se han instalado cámaras de videometría inteligente que envían una señal a las autoridades para alertarlas de que hay personas fuera de la zona de tránsito permitida. La zona también cuenta con un nuevo sistema de megafonía que se emplea para advertir a los visitantes de que deben respetar el entorno. Para garantizar la seguridad de la ciudadanía en caso de emergencia, se han instalado en varios lugares cinco postes SOS que tienen conexión directa con el 112 y están alimentados con energía solar.

El entorno de las dunas cuenta con cinco postes SOS alimentados con energía solar y conectados con el 112

Los senderos que recorren el espacio dunar cuentan con audioguías divulgativas a las que los usuarios pueden acceder a través de códigos QR instalados en distintos puntos. Repartidos por este espacio, también se han colocado ocho sensores que permiten conocer el flujo de visitantes en tiempo real, gracias a la señal que emiten sus dispositivos móviles. También se ha colocado señalética inteligente y se han ubicado 43 papeleras alimentadas con energía solar en los paseos marítimos y los accesos de las playas. Esta tecnología no solo permite la separación de residuos, sino que emite un aviso cuando se encuentran al 80% de su capacidad para que acudan a vaciarlas y así evitar la acumulación de basura.

Uno de los postes SOS instalados en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas / ANDRES CRUZ

Plantas fotovoltaicas

El proyecto también incluye la instalación de tres plantas fotovoltaicas integradas en marquesinas que cuentan con cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos cada una. La primera se encuentra en la Avenida de Granada y se estima que tendrá una producción que equivale al consumo eléctrico de unas 69 viviendas. La segunda, con una potencia nominal de 90 kilovatios, está ubicada en la Avenida de Gran Canaria. La tercera planta está en la Plaza de Miramar y tiene una potencia de 100 kilovatios. En todas ellas está habilitado un punto de recarga rápida para coches eléctricos.

Autoridades del Cabildo y del ayuntamiento visitan las obras del proyecto Impulsa Maspalomas / Andrés Cruz

Por otro lado, el Consorcio Maspalomas Gran Canaria ha llevado a cabo en el Paseo Costa Canaria la sustitución de 244 luminarias y 48 proyectores por tecnología LED de alta eficiencia. Con esta renovación, el consumo energético se reducirá en un 60,5% respecto a la instalación anterior. El ahorro previsto evitará la emisión de 54,3 toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra equiparable a retirar de la circulación 13 vehículos de gasolina durante un año.

Durante una visita realizada en la mañana de este jueves para conocer el estado de las obras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó que "es una propuesta de singular relevancia para la sostenibilidad turística en Gran Canaria". El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, señaló que estas actuaciones "van a suponer un paso adelante para mejorar la reputación verde de este espacio turístico". Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, declaró que estas obras permiten "utilizar la tecnología en beneficio de la sociedad".