San Gregorio recupera actos históricos en las Fiestas del Carmen

San Gregorio, en Telde, presentó este lunes el programa de las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen, una celebración que en los últimos años ha recuperado actos tradicionales como el pregón, la Romería Marinera, las alfombras de sal y distintas actividades culturales y populares. La presentación tuvo lugar en la parroquia de San Gregorio y contó con la participación del párroco, Agustín Lasso, el presidente de la Asociación Cultural Amigos del Carmen de San Gregorio, Francisco Javier Santana, la pregonera de esta edición, Gloria González Gil, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la concejala Desirée Hernández.

Una recuperación impulsada desde la parroquia y el barrio

El acto sirvió para repasar la evolución de unas fiestas que han ido ampliando su programación gracias al trabajo de vecinos, feligreses y colaboradores. Según explicó la organización, la llegada de Agustín Lasso a la parroquia abrió una nueva etapa en la que se planteó recuperar el peso que las celebraciones del Carmen tuvieron durante décadas en Los Llanos de San Gregorio.

Ese impulso encontró continuidad en la creación de la Asociación Cultural Amigos del Carmen de San Gregorio, integrada por personas vinculadas a la parroquia y al barrio. Su presidente, Francisco Javier Santana, señaló que en los últimos años se han retomado actos que habían desaparecido o habían quedado reducidos a una presencia menor dentro del calendario festivo.

La recuperación de las fiestas tiene un antecedente relevante hace 29 años, con la llegada de los Padres Carmelitas a la parroquia. En aquella etapa volvió a salir en procesión la imagen de la Virgen del Carmen después de varios años sin hacerlo. La celebración, que antiguamente incluía la procesión junto al Sagrado Corazón de Jesús, fue perdiendo actividad con el paso del tiempo hasta quedar prácticamente limitada a la eucaristía y a la procesión del 16 de julio.

Un programa financiado con apoyo vecinal

Durante la presentación, la organización destacó que la programación se sostiene con recursos propios de la parroquia y de la asociación. Las actividades solidarias, rifas, aportaciones vecinales y otras iniciativas desarrolladas a lo largo del año permiten financiar unos actos que han ido creciendo sin perder su carácter religioso y popular.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró el trabajo de la parroquia y de la Asociación Amigos del Carmen para recuperar una celebración vinculada al patrimonio cultural y religioso del municipio. También reconoció la implicación del voluntariado y de las personas que participan en la organización de los actos.

Gloria González Gil pronunciará el pregón

La pregonera de esta edición será Gloria González Gil, vinculada durante décadas a la vida parroquial de San Gregorio. González ejerció como catequista durante cuatro décadas y será la encargada de abrir oficialmente las fiestas con el pregón previsto para el 9 de julio, a las 20.00 horas, en la iglesia de San Gregorio. El acto incluirá la actuación musical de Fernando Jiménez González.

El calendario comenzará el 1 de julio, a las 12.00 horas, con el repique general de campanas y la subida de la Bandera del Carmen. Entre el 2 y el 8 de julio se llevará a cabo el engalanamiento de calles, balcones y farolas del entorno.

Romería, folclore y actos religiosos

Entre los actos principales figura el II Festival Folclórico Virgen del Carmen, previsto para el 10 de julio, con la participación de Tajea y Torna, Surco y Arado y Parranda El Lebrillo. Al día siguiente, el 11 de julio, se celebrará la Romería Marinera, recuperada hace tres años, seguida del tradicional Baile de Taifas.

El programa continuará con actividades familiares, encuentros culturales y celebraciones religiosas. El 12 de julio se celebrarán el Día Infantil y el Gran Baile del Mayor. Entre el 13 y el 15 de julio tendrá lugar el triduo, con rosario, eucaristías, bendición e imposición de escapularios, versos dedicados a la Virgen del Carmen, presentaciones artísticas y la Noche en Vela, que contará con la participación de la Coral Polifónica de Arucas San Juan.

La festividad del Carmen, el 16 de julio

El día central será el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. El templo permanecerá abierto durante toda la jornada y desde las 09.00 horas se elaborarán las tradicionales alfombras de sal y altares. La solemne concelebración eucarística, presidida por José Luis Rodríguez Guerra, se celebrará a las 19.00 horas. A continuación, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por las calles de San Gregorio, acompañada por la Banda Juvenil de Música de Teror. La jornada concluirá con la salutación final y el canto de la Salve en la plaza.

El programa se prolongará hasta el 29 de julio. Entre las actividades posteriores figuran la presentación del logotipo conmemorativo del trigésimo aniversario de la primera salida procesional de la Virgen, la actuación del Coro Amatis, el Bingo Juvenil, la actuación de Los Diver, juegos tradicionales canarios, una exhibición de garrote, el Encuentro de Tejedores de Telde, una paella popular y un Bingo Solidario. Con esta programación, San Gregorio consolida la recuperación de unas fiestas que vuelven a combinar devoción, cultura popular y participación vecinal.