El último helado de La Unión: una mujer viaja desde Madrid hasta Vecindario para despedir su infancia

Tal y como habían anunciado, Antonio Montesdeoca, Antonia Rodríguez y su hija Cristina bajaron este domingo la persiana de la emblemática heladería La Unión, en Vecindario, después de tres décadas. Con el alma encogida y a la vez felices de haber podido llegar a la jubilación, la familia no paró en la última jornada del negocio de recibir muestras de cariño de la clientela a la que había servido todos estos años. Desde que abrieron el domingo, la gente se volcó con ellos. La mayoría pasaba a disfrutar de su último helado con la pena de quedarse sin su heladería de referencia. "Abrimos con todas las tarrinas llenas y horas antes de echar el cierre ya no nos quedaba nada", explicaba el matrimonio contento y abrumado por tantas expresiones de afecto demostradas con ramos de flores, tartas, cajas de bombones y dibujos de la clientela infantil que no entendía por qué cerraban ni lo que era eso de la jubilación.

"Nos dimos cuenta que has dado pero que también has recibido", afirmaba Antonia, quien destacó que entre las cosas sorprendentes que le ocurrieron estaba la visita de una chica canaria que vino de Madrid, donde trabaja actualmente, porque la madre le dijo que la heladería cerraba "y vino a tomarse el último helado donde se los comió cuando solo era una niña".

Antonio y Antonia hacían un repaso a lo que han sido 30 años de negocio familiar. "De todo este tiempo nos quedamos con la gente. Con lo bien que nos acogieron desde el comienzo y hasta ahora, porque todo el mundo siempre fue muy bueno con nosotros". La pareja subrayó que desde que abrieron las puertas de su negocio siempre trabajó "con ilusión, porque nos gustaba mucho lo que hacíamos". El detalle en el que siempre se fijaba era cuando la clientela a la que atendía dejaba el vasito vacío, "porque era la señal de que le había gustado y nos daba mucha satisfacción".

Su hija Cristina, que se crio con ellos en el negocio, hereda todo el recetario y los conocimientos de la heladería artesanal elaborada con productos naturales. "Ahora tiene dos o tres meses para pensarse qué quiere hacer, pero es joven y hará algo con todo lo que ha aprendido estos años".

Los orígenes del negocio familiar

La Unión abrió sus puertas en la Semana Santa de 1998 en la calle que le da nombre al negocio cuando esta vía aún no estaba ni asfaltada y con circulación de doble sentido. Antonio había aprendido el oficio en Puerto Rico, trabajando con un maestro heladero italiano hasta que decidió emprender su propia empresa, y lo hizo con el apoyo de la familia, especialmente de la madre de Antonia, que les cedió el local. Reconocían que el trayecto no ha sido fácil, pero sí constante y que han mantenido el negocio con mucho esfuerzo y poniendo cariño a cada una de las miles de bolas que han servido a lo largo de estos años. Recordaban que comenzaron con solo seis sabores y al final contaban con casi cincuenta. Reconocían que uno de los retos a los que se tenían que enfrentar era enseñar a la gente del lugar a apreciar el sabor del helado artesanal. Y no hay duda de que lo lograron.