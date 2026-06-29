San Bartolomé cede suelo para fabricar 44 viviendas públicas en Juan Grande

San Bartolomé de Tirajana llevará al Pleno ordinario del próximo 2 de julio la cesión gratuita de la Parcela E de Juan Grande a Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para avanzar en la construcción de 44 viviendas públicas destinadas a familias de El Matorral. La propuesta, impulsada por la Concejalía de Urbanismo, culmina la tramitación municipal iniciada en enero y permitirá poner el suelo a disposición de la empresa pública para continuar el procedimiento.

Una parcela municipal para vivienda protegida

El expediente se refiere a una parcela municipal de 2.249,81 metros cuadrados, clasificada para uso residencial de Vivienda Protegida de Promoción Pública. Según el Ayuntamiento, la cesión llega al Pleno después de completarse los informes técnicos, jurídicos y económicos preceptivos y tras finalizar el periodo de información pública sin alegaciones.

Sobre este suelo está prevista la construcción de 44 viviendas públicas que darán respuesta habitacional a familias que residen desde hace más de 25 años en las viviendas prefabricadas de El Matorral. La actuación forma parte de la hoja de ruta municipal para resolver una de las situaciones residenciales más prolongadas del municipio.

La aprobación no implica el inicio inmediato de las obras

La aprobación plenaria, en caso de salir adelante, no supondrá el comienzo directo de la construcción. El siguiente paso será formalizar administrativamente la cesión gratuita del suelo a favor de VISOCAN. A partir de ahí, corresponderá a la empresa pública redactar el proyecto constructivo, obtener las autorizaciones e informes necesarios, licitar las obras y adjudicar su ejecución.

El acuerdo establece que la parcela deberá destinarse a vivienda protegida en un plazo máximo de cinco años desde la formalización de la cesión. Además, ese uso deberá mantenerse durante los 30 años posteriores. VISOCAN asumirá también la demolición de las construcciones existentes en el terreno, el traslado de las palmeras, las acometidas y la ejecución del futuro proyecto residencial.

Un expediente tramitado desde enero

El primer teniente de alcalde y concejal del Área de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, Alejandro Marichal, señaló que el expediente supone un avance para atender una demanda mantenida durante más de dos décadas por las familias de El Matorral. El edil destacó que la propuesta llega al Pleno con los informes favorables necesarios y con la tramitación municipal completada.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, subrayó que el área ha trabajado durante meses en un expediente que calificó como complejo y que ha requerido coordinación entre distintas áreas municipales. Según indicó, la finalidad es garantizar que la cesión se realice con seguridad jurídica y permita a VISOCAN continuar con el desarrollo del proyecto.

Financiación autonómica para Juan Grande y El Tablero

Las 44 viviendas previstas en Juan Grande cuentan con financiación de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, que ha destinado una subvención de seis millones de euros para las promociones de El Tablero y Juan Grande. El Ayuntamiento considera que la cesión de la parcela es un trámite necesario para que el proyecto entre en su siguiente fase administrativa. Con la elevación del expediente al Pleno, San Bartolomé de Tirajana da un nuevo paso en el proceso para facilitar una solución residencial estable a las familias de El Matorral, aunque el inicio de las obras dependerá todavía de la redacción del proyecto, la tramitación de permisos y la posterior licitación por parte de VISOCAN.