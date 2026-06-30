Controlado el conato de incendio en Tejeda

El conato de incendio declarado en la zona de Las Moradas, en Tejeda, ha quedado controlado a última hora de este lunes, 30 de junio, tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de terreno. El fuego se localizó en una ladera junto a la carretera que conduce hacia Ayacata, antes de llegar a Las Moradas, en un área próxima al Roque Bentayga.

El Cecopin ha informado de que el incendio se encuentra controlado y que los trabajos se centran ahora en extinguir los últimos focos de llama y enfriar los tocones para impedir posibles reactivaciones durante la noche.

Una ladera junto a la carretera de Ayacata

El fuego se originó en una zona de ladera cercana a la vía que conduce hacia Ayacata, antes de llegar al núcleo de Las Moradas. La proximidad al entorno del Roque Bentayga elevó la atención sobre el conato, especialmente por el contexto de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria debido a las altas temperaturas.

Aunque la superficie afectada ronda los 2.000 metros cuadrados, la rápida intervención permitió controlar el avance de las llamas antes de que el incendio adquiriera mayor dimensión.

Una vez controlado el conato, los equipos desplazados a la zona mantienen las labores de remate. Los trabajos se concentran en apagar los últimos puntos calientes y enfriar los tocones, uno de los focos de riesgo en este tipo de incendios.

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Está previsto que los efectivos permanezcan durante toda la noche en Las Moradas para realizar labores de vigilancia y evitar que el fuego pueda reactivarse.