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Desalojo en Santa María de Guía: la Guardia Civil desmantela el asentamiento de la antigua azucarera de Mr. Leacock

Un amplio operativo policial con cerca de 50 agentes ejecuta el lanzamiento judicial en Becerril, dejando a entre 50 y 80 personas afectadas, incluyendo a cinco familias con menores

Comienza el desalojo del edificio Mr. Leacock en Santa María de Guía

Comienza el desalojo del edificio Mr. Leacock en Santa María de Guía

Yeremi Almeida González

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Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

Tenso mediodía en el norte de la isla. Alrededor de 50 agentes de la Guardia Civil han desplegado este martes un potente dispositivo para ejecutar el desalojo forzoso y posterior derribo de las infraviviendas ubicadas en la antigua fábrica azucarera de Mr. Leacock, en la zona de Becerril, justo en el límite municipal entre Santa María de Guía y Gáldar.

El operativo de lanzamiento judicial comenzó a las 12:00 horas, afectando de manera directa a una comunidad de entre 50 y 80 personas que pernoctaban en el lugar en condiciones de extrema vulnerabilidad. Entre los residentes desalojados se encontraban cinco familias con menores de edad a su cargo, lo que añade una enorme complejidad social a la intervención.

Desalojo a pie de calle y demolición inmediata

La intervención policial se ha desarrollado de forma rápida pero cargada de dramatismo. Los residentes tuvieron que abandonar las que habían sido sus casas a contrarreloj, cargando sus enseres y pertenencias en carros de la compra, mochilas y otros medios improvisados.

Apenas los habitantes cruzaban el cordón de seguridad, varias excavadoras pesadas accedieron al recinto para derribar de inmediato las estructuras e infraviviendas, evitando así cualquier posibilidad de reocupación y desmantelando por completo el asentamiento.

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(Noticia en desarrollo)

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