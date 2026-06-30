¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?
El dispositivo estará activo de 16:30 a 20:30 horas en la avenida de Canarias, en Santa Lucía de Tirajana
Los vecinos de Santa Lucía de Tirajana podrán donar sangre esta tarde sin desplazarse a un punto hospitalario. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud activa este martes una unidad móvil en Vecindario, ubicada en la avenida de Canarias, de 16:30 a 20:30 horas.
La campaña busca facilitar la donación a residentes y visitantes en una de las zonas más transitadas del municipio. El SCS recuerda que donar sangre es un gesto solidario, indoloro y necesario para atender a pacientes oncológicos, personas con leucemia, intervenciones quirúrgicas, partos, quemaduras y procesos hemorrágicos.
Dónde donar sangre esta tarde en Vecindario
El dispositivo móvil de Hemodonación y Hemoterapia estará operativo durante la tarde en la avenida de Canarias, en Vecindario.
El horario previsto es de 16:30 a 20:30 horas, por lo que las personas interesadas podrán acercarse durante esa franja para realizar la donación.
Puntos fijos de donación en Gran Canaria
Además de la unidad móvil, Gran Canaria cuenta con varios puntos fijos de extracción. En Las Palmas de Gran Canaria, la sede de Hemodonación y Hemoterapia en la calle Alfonso XIII atiende de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas, salvo festivos.
En Santa Lucía de Tirajana, el punto fijo del anexo del Centro de Salud de Vecindario abre lunes y martes de 16:15 a 20:30 horas, miércoles de 9:15 a 13:30 y de 16:30 a 20:15, y jueves y viernes de 9:15 a 13:30 horas.
También se puede donar, sin cita previa y salvo festivos, en la red hospitalaria. El Hospital Insular atiende de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 y los sábados de 10:00 a 19:30. El Hospital Materno Infantil lo hace de lunes a viernes de 10:30 a 14:00, mientras que el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín atiende de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.
En Hospiten Roca San Agustín se puede donar los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos, solicitando cita previa en el 928 301 012, opción 8.
Requisitos básicos para donar sangre
Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, o hasta 60 si se trata de la primera donación. También se debe pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.
Ante cualquier duda, el SCS recomienda llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar la web efectodonacion.com.
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