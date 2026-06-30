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El establecimiento de Gran Canaria que arrasa con sus raciones generosas: un lugar perfecto para quienes buscan cocina canaria tradicional a precios económicos

Desde sus elaboraciones artesanales hasta su precios asequibles, por varios motivos el guachinche se ha convertido en una parada obligatoria en la isla

El establecimiento ofrece raciones generosas

El establecimiento ofrece raciones generosas / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria hay diferentes establecimientos en los que los vecinos y turistas pueden disfrutar de platos tradicionales de la gastronomía canaria, además de ofrecer una excelente relación calidad-precio a sus comensales. Uno de ellos es Guachinche El Abollado, un local que se ha convertido en un imprescindible en la isla para quienes buscan las recetas de la cocina canaria.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores, destacando la cocina tradicional y las raciones generosas que ofrecen. "Si te gustan los sitios donde la comida llega en cantidad, con sabor y a precios razonables, este lugar puede sorprenderte", comentan.

Cocina canaria y raciones generosas

En su vista, comenzaron abriendo el apetito con la Ensalada Abollado, una de las propuestas que lleva el nombre del establecimiento, elaborado con una torre de lechuga, pollo kenta, rulo de queso, aguacate, tomate, pepino, peta zetas y culminada con una crema de miel y naranja.

Otro de los platos que llamó su atención fueron los champiñones rellenos de almogrote y miel de palma, una elaboración diferente que combina dos productos muy ligados a la gastronomía canaria. Tampoco faltó el escaldón de gofio, un clásico de la cocina tradicional que la tiktoker definió como "el mejor que he comido en toda mi vida".

El queso a la plancha y los huevos fogonazos fueron dos de los paltos que también probaron antes de pasar a la elaboración principal. Por último, la punta de solomillo de cerdo en salsa de champán, un plato que pidieron antes de pasar al postre.

Ambiente familiar

Como broche final, disfrutaron de una tarta de chocolate y otra de pistacho, dos opciones caseras irresistibles para los amantes del dulce.

Además de sus elaboraciones, ofrece un ambiente cercano y familiar. El guachinche apuesta por "una propuesta gastronómica que combina sabores tradicionales con raciones generosas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan dónde comer en Telde".

Horario y ubicación

Guachinche El Abollado se encuentra en la Avenida del Cabildo Insular, 54, en Telde. Cuenta con una valoración de 4,1 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de quienes lo han visitado que destacan tanto su relación calidad-precio como sus raciones abundantes.

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Abre lunes, jueves, viernes y sábado de 12:00 a 16:45 horas y de 20:00 a 22:45 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrecer servicio de almuerzos de 12:00 a 17:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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