Fin a los atascos en la GC-20: el Gobierno culmina la circunvalación de Arucas tras invertir 19,5 millones

El Gobierno de Canarias ha culminado las obras de acondicionamiento de la GC-20, la circunvalación de Arucas, una actuación destinada a mejorar la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos del norte de Gran Canaria. La intervención ha contado con una inversión de 19.565.883,04 euros, financiada a través del Convenio de Carreteras Canarias-Estado.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, supervisó este martes la finalización de los trabajos, acompañado por la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans; el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; y el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo Suárez, entre otros representantes institucionales.

Una vía con más de 30.000 vehículos diarios

La actuación afecta a un tramo de 1,5 kilómetros de la circunvalación de Arucas y tiene como objetivo reducir las retenciones en un punto de elevada intensidad circulatoria. Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, por este corredor transitan más de 30.000 vehículos diarios, especialmente en los desplazamientos entre Arucas, los municipios del norte y Las Palmas de Gran Canaria.

Pablo Rodríguez señaló que la nueva configuración de la carretera permitirá disponer de una infraestructura “más moderna, más segura y preparada” para las necesidades de movilidad de las próximas décadas. El consejero indicó que la obra está prácticamente concluida, a falta de los últimos trabajos de asfaltado, previstos para la tarde de este martes, y de los acabados de ajardinamiento.

Pablo Rodríguez, Rosana Melián y Teresa Mayans / La Provincia

Dos pasos inferiores en Cruz Roja y Visvique

El proyecto ha incluido la construcción de dos pasos inferiores en las glorietas de Cruz Roja y Visvique, lo que permite que la vía principal discurra soterrada en este tramo. Con esta solución se elimina uno de los puntos de congestión más relevantes de la zona y se reorganizan los enlaces con las carreteras de Santidad y Visvique.

La intervención también ha ampliado la plataforma de la carretera, que pasa de 15 metros a 28,5 metros de anchura. La nueva sección incorpora dos carriles principales por sentido, ramales de conexión con las glorietas, arcenes, aceras y muros de contención.

Financiación estatal y ejecución de la obra

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, destacó que la inversión movilizada supera los 19 millones de euros y subrayó su incidencia en la seguridad vial, la competitividad económica y el empleo. Según Mayans, la actuación permite reducir los puntos conflictivos de alta congestión en los accesos a Arucas.

Las obras fueron adjudicadas a la UTE SACYR Construcciones S.A.U. – SATOCAN S.A. y han incluido, además de la remodelación de los enlaces, la ampliación de la obra de drenaje sobre el barranco de Arucas, adaptada a la nueva configuración de la vía. La puesta en servicio de esta infraestructura refuerza la conexión viaria del norte de Gran Canaria con la capital insular.