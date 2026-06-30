Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Gran CanariaDesalojo edificio Mr. LeacockEstibadores Puerto Las PalmasOperación contra pornografía infantil Gran CanariaJonathan Viera - UD Las PalmasNarcotraficante El GuacaDesaparecido Willner RivasQuevedo no hace giras en estadios
instagramlinkedin

Granca Live Fest 2026: programación, horarios y artistas confirmados

El festival, que se ha consolidado como uno de los grandes eventos musicales de España, reunirá a decenas de artistas internacionales, nacionales y locales entre el 2 y el 5 de julio

Horarios y artistas confirmados del Granca Live Fest 2026

Horarios y artistas confirmados del Granca Live Fest 2026

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aarón Cabrera Artiles

El comienzo de julio no solo marca la llegada del verano y el inicio de las vacaciones. En el caso de Gran Canaria, supone también el regreso de uno de los mayores festivales de música de Europa: el Granca Live Fest, que celebrará su quinta edición con un cartel de primer nivel y cuatro jornadas de música en directo.

Con un formato que combina conciertos, sesiones de DJ y actuaciones continuas desde la tarde hasta la madrugada, la organización ha confirmado ya la programación completa por días, con nombres que van desde Maroon 5 o Alejandro Sanz hasta Aitana o Lola Índigo.

Jueves 2 de julio: Ptazeta como uno de los platos fuertes

La primera jornada arrancará con la apertura de puertas a las 17:00 horas.

  • Toni Bob abrirá el festival
  • Playa Coco (18:00 h)
  • Ptazeta (19:15 h)
  • Dani Fernández (20:45 h)
  • Ms. Lauryn Hill (22:30 h)
  • Viva Suecia (00:15 h)

El inicio del festival combinará talento local, pop nacional e internacional en una noche de gran variedad musical.

La cantante Ptazeta, premiada en la categoría de Música

La cantante Ptazeta, premiada en la categoría de Música / La Provincia

Viernes 3 de julio: noche de ritmo latino con Danny Ocean y Lola Índigo

La segunda jornada repetirá apertura de puertas a las 17:00 horas y contará con DJs encargados de animar el recinto entre conciertos.

  • La Pantera (18:00 h)
  • Carlos Rivera (19:30 h)
  • Danny Ocean (21:00 h)
  • Juan Luis Guerra (22:30 h)
  • Lola Índigo (00:15 h)

Una de las noches más potentes del festival, con una mezcla de pop latino, urbano y música internacional.

Sábado 4 de julio: Aitana entra en escena

El sábado volverá a abrir puertas a las 17:00 horas con sesiones previas de DJs locales.

  • Agua del Chorro (18:00 h)
  • Grupo Frontera (19:00 h)
  • Dani Martín (20:45 h)
  • Alejandro Sanz (22:45 h)
  • Aitana (00:15 h)

Una jornada marcada por grandes nombres del pop español, con uno de los cierres más esperados del festival.

Domingo 5 de julio: gran cierre con Maroon 5

La última jornada comenzará algo más tarde, con apertura de puertas a las 18:00 horas.

  • Monkey Faces (18:30 h)
  • Postcode (19:45 h)
  • Maroon 5 (21:00 h)

El grupo estadounidense será el gran protagonista del cierre de esta edición, poniendo el broche final a cuatro días de música en el Estadio de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Un festival que consolida a Gran Canaria como capital musical del verano

Con cerca de 29 artistas confirmados, el Granca Live Fest 2026 vuelve a apostar por una programación diversa que combina grandes estrellas internacionales con talento nacional y local. El evento, que ha reunido a más de 200.000 asistentes en ediciones anteriores, refuerza su posición como uno de los festivales más importantes del calendario musical en España y un motor cultural y turístico para la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
  2. ¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?
  3. Controlado el conato de incendio en Tejeda
  4. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  5. Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.
  6. Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: 'Si puedo me lo compro todo
  7. Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
  8. Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana

El Hospital Doctor Negrín inicia las obras de ampliación del servicio de Urgencias que dispondrá 157 puestos de atención a los pacientes

El Hospital Doctor Negrín inicia las obras de ampliación del servicio de Urgencias que dispondrá 157 puestos de atención a los pacientes

El Tablero avanza hacia una nueva zona comercial y residencial

El Tablero avanza hacia una nueva zona comercial y residencial

Carmen Vega, 97 años: la estudiante más longeva de Canarias va a clase en Santa Lucía de Tirajana

Carmen Vega, 97 años: la estudiante más longeva de Canarias va a clase en Santa Lucía de Tirajana

Granca Live Fest 2026: programación, horarios y artistas confirmados

Granca Live Fest 2026: programación, horarios y artistas confirmados

"Nos cerraron la puerta, nos dijeron que nos buscáramos la vida": la Guardia Civil desaloja el asentamiento de Mr. Leacock en Guía

"Nos cerraron la puerta, nos dijeron que nos buscáramos la vida": la Guardia Civil desaloja el asentamiento de Mr. Leacock en Guía

Leo Mansito confirma Granca Live Fest 2027: cuándo se desvelarán fechas y artistas

Leo Mansito confirma Granca Live Fest 2027: cuándo se desvelarán fechas y artistas

El último helado de La Unión: una mujer viaja desde Madrid hasta Vecindario para despedir su infancia

El último helado de La Unión: una mujer viaja desde Madrid hasta Vecindario para despedir su infancia

Oferta Flash en LA PROVINCIA: suscríbete un año a Contenidos Web por solo 20 euros

Oferta Flash en LA PROVINCIA: suscríbete un año a Contenidos Web por solo 20 euros
Tracking Pixel Contents