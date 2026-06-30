Granca Live Fest 2026: programación, horarios y artistas confirmados

El comienzo de julio no solo marca la llegada del verano y el inicio de las vacaciones. En el caso de Gran Canaria, supone también el regreso de uno de los mayores festivales de música de Europa: el Granca Live Fest, que celebrará su quinta edición con un cartel de primer nivel y cuatro jornadas de música en directo.

Con un formato que combina conciertos, sesiones de DJ y actuaciones continuas desde la tarde hasta la madrugada, la organización ha confirmado ya la programación completa por días, con nombres que van desde Maroon 5 o Alejandro Sanz hasta Aitana o Lola Índigo.

Jueves 2 de julio: Ptazeta como uno de los platos fuertes

La primera jornada arrancará con la apertura de puertas a las 17:00 horas.

Toni Bob abrirá el festival

abrirá el festival Playa Coco (18:00 h)

(18:00 h) Ptazeta (19:15 h)

(19:15 h) Dani Fernández (20:45 h)

(20:45 h) Ms. Lauryn Hill (22:30 h)

(22:30 h) Viva Suecia (00:15 h)

El inicio del festival combinará talento local, pop nacional e internacional en una noche de gran variedad musical.

La cantante Ptazeta, premiada en la categoría de Música / La Provincia

Viernes 3 de julio: noche de ritmo latino con Danny Ocean y Lola Índigo

La segunda jornada repetirá apertura de puertas a las 17:00 horas y contará con DJs encargados de animar el recinto entre conciertos.

La Pantera (18:00 h)

(18:00 h) Carlos Rivera (19:30 h)

(19:30 h) Danny Ocean (21:00 h)

(21:00 h) Juan Luis Guerra (22:30 h)

(22:30 h) Lola Índigo (00:15 h)

Una de las noches más potentes del festival, con una mezcla de pop latino, urbano y música internacional.

Sábado 4 de julio: Aitana entra en escena

El sábado volverá a abrir puertas a las 17:00 horas con sesiones previas de DJs locales.

Agua del Chorro (18:00 h)

(18:00 h) Grupo Frontera (19:00 h)

(19:00 h) Dani Martín (20:45 h)

(20:45 h) Alejandro Sanz (22:45 h)

(22:45 h) Aitana (00:15 h)

Una jornada marcada por grandes nombres del pop español, con uno de los cierres más esperados del festival.

Domingo 5 de julio: gran cierre con Maroon 5

La última jornada comenzará algo más tarde, con apertura de puertas a las 18:00 horas.

Monkey Faces (18:30 h)

(18:30 h) Postcode (19:45 h)

(19:45 h) Maroon 5 (21:00 h)

El grupo estadounidense será el gran protagonista del cierre de esta edición, poniendo el broche final a cuatro días de música en el Estadio de Gran Canaria.

Un festival que consolida a Gran Canaria como capital musical del verano

Con cerca de 29 artistas confirmados, el Granca Live Fest 2026 vuelve a apostar por una programación diversa que combina grandes estrellas internacionales con talento nacional y local. El evento, que ha reunido a más de 200.000 asistentes en ediciones anteriores, refuerza su posición como uno de los festivales más importantes del calendario musical en España y un motor cultural y turístico para la isla.