Granca Live Fest 2026: programación, horarios y artistas confirmados
El festival, que se ha consolidado como uno de los grandes eventos musicales de España, reunirá a decenas de artistas internacionales, nacionales y locales entre el 2 y el 5 de julio
El comienzo de julio no solo marca la llegada del verano y el inicio de las vacaciones. En el caso de Gran Canaria, supone también el regreso de uno de los mayores festivales de música de Europa: el Granca Live Fest, que celebrará su quinta edición con un cartel de primer nivel y cuatro jornadas de música en directo.
Con un formato que combina conciertos, sesiones de DJ y actuaciones continuas desde la tarde hasta la madrugada, la organización ha confirmado ya la programación completa por días, con nombres que van desde Maroon 5 o Alejandro Sanz hasta Aitana o Lola Índigo.
Jueves 2 de julio: Ptazeta como uno de los platos fuertes
La primera jornada arrancará con la apertura de puertas a las 17:00 horas.
- Toni Bob abrirá el festival
- Playa Coco (18:00 h)
- Ptazeta (19:15 h)
- Dani Fernández (20:45 h)
- Ms. Lauryn Hill (22:30 h)
- Viva Suecia (00:15 h)
El inicio del festival combinará talento local, pop nacional e internacional en una noche de gran variedad musical.
Viernes 3 de julio: noche de ritmo latino con Danny Ocean y Lola Índigo
La segunda jornada repetirá apertura de puertas a las 17:00 horas y contará con DJs encargados de animar el recinto entre conciertos.
- La Pantera (18:00 h)
- Carlos Rivera (19:30 h)
- Danny Ocean (21:00 h)
- Juan Luis Guerra (22:30 h)
- Lola Índigo (00:15 h)
Una de las noches más potentes del festival, con una mezcla de pop latino, urbano y música internacional.
Sábado 4 de julio: Aitana entra en escena
El sábado volverá a abrir puertas a las 17:00 horas con sesiones previas de DJs locales.
- Agua del Chorro (18:00 h)
- Grupo Frontera (19:00 h)
- Dani Martín (20:45 h)
- Alejandro Sanz (22:45 h)
- Aitana (00:15 h)
Una jornada marcada por grandes nombres del pop español, con uno de los cierres más esperados del festival.
Domingo 5 de julio: gran cierre con Maroon 5
La última jornada comenzará algo más tarde, con apertura de puertas a las 18:00 horas.
- Monkey Faces (18:30 h)
- Postcode (19:45 h)
- Maroon 5 (21:00 h)
El grupo estadounidense será el gran protagonista del cierre de esta edición, poniendo el broche final a cuatro días de música en el Estadio de Gran Canaria.
Un festival que consolida a Gran Canaria como capital musical del verano
Con cerca de 29 artistas confirmados, el Granca Live Fest 2026 vuelve a apostar por una programación diversa que combina grandes estrellas internacionales con talento nacional y local. El evento, que ha reunido a más de 200.000 asistentes en ediciones anteriores, refuerza su posición como uno de los festivales más importantes del calendario musical en España y un motor cultural y turístico para la isla.
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