El Hospital Doctor Negrín inicia las obras de ampliación del servicio de Urgencias que dispondrá 157 puestos de atención a los pacientes

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha comenzado esta semana los trabajos de ampliación en el servicio de Urgencias. A principios de año se había habilitado de forma temporal un área para atención a pacientes que es el espacio en el que ahora se inician las obras de reforma. La previsión es poder disponer de esta nueva zona, con una inversión de 790.000 euros, antes de que finalice este año 2026, coincidiendo, previsiblemente, con el aumento de los virus respiratorios. El centro hospitalario dispondrá de 552 metros más, aumentando, aproximadamente, en 47 las plazas destinadas a los pacientes. Actualmente, se disponen de 110 puestos de atención.

Esta nueva zona estará equipada con un área de camas y sillones, además de salas de espera para pacientes y familiares, consultas médicas y de enfermería, nueva área de urgencias psiquiátricas y geriatría, área de medicación y área de información. Además, estará plenamente integrada con el actual servicio de Urgencias permitiendo, por lo tanto, una mejora del aprovechamiento y organización de los espacios que se encuentran ya en funcionamiento. Asimismo, se ampliarán espacios en las puertas de urgencias y se creará una nueva área de corta estancia.

Los trabajos de ampliación permitirán reforzar la capacidad asistencial del servicio y responden, fundamentalmente, al compromiso del centro hospitalario con la mejora continua y con una atención adecuada a las necesidades reales de la población.

El hospital continúa trabajando por una atención sanitaria eficiente y centrada en la persona, mejorando la confortabilidad de pacientes, familiares y profesionales en un servicio tan sensible del hospital. El servicio de Urgencias ha experimentado un gasto en capítulo de personal que asciende a quince millones de euros en 2025; para este año 2026, el gasto presupuestado es de diecinueve millones de euros. En total, la plantilla ha aumentado en diez médicos y en otros veintiún profesionales entre personal de enfermería y auxiliares.

Hay que destacar que el centro hospitalario atiende a una población de referencia mayor de catorce años que supera los 358.000 ciudadanos que, además, ha aumentado notablemente su edad media. También se ha producido un aumento en la atención de población con patologías crónicas de alta complejidad. El progresivo envejecimiento de la población se traduce en un mayor número de pacientes atendidos en el servicio de Urgencias, especialmente, personas mayores con patologías crónicas.

El servicio de Urgencias del centro hospitalario ha visto incrementada su actividad en un ocho por ciento en los dos últimos años, llegando a los 100.000 pacientes atendidos en un año, con un incremento anual de 10.000 pacientes. Por este motivo, las obras de ampliación que se acaban de iniciar contribuirán a ofrecer a los pacientes una asistencia centrada en la calidad.