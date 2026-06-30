De invernaderos abandonados a paisaje recuperado: el plan para siete fincas del norte de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria financiará con 200.000 euros un nuevo plan de empleo para recuperar nueve hectáreas de paisaje rural degradado en Gáldar y La Aldea de San Nicolás. El proyecto será ejecutado por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y permitirá contratar a 13 personas durante seis meses.

La iniciativa fue presentada este martes en el Parque Científico Tecnológico Comarcal del Norte de Gran Canaria, en la Punta de Gáldar, por el consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz; el vicepresidente segundo de la Mancomunidad del Norte, Alexis Henríquez; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez.

Actuaciones en siete fincas

El plan actuará en siete fincas afectadas por el abandono de invernaderos y la presencia de residuos. Los terrenos fueron seleccionados mediante un procedimiento de concurrencia competitiva al que se presentaron 27 solicitudes.

De las fincas elegidas, tres están situadas en Gáldar, donde se recuperarán 2,33 hectáreas. Las otras cuatro se encuentran en La Aldea de San Nicolás y suman 6,67 hectáreas. En conjunto, la superficie equivale aproximadamente a 13 campos de fútbol.

Contratación y formación

El proyecto contará con una cuadrilla formada por once peones, una capataza y una ingeniera técnica agrícola. El personal comenzó su incorporación a mediados de junio con 97 horas de formación.

Las acciones formativas incluyen prevención de riesgos laborales, gestión de residuos industriales y la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios. Además, las personas contratadas contarán con un entrenador de empleo para orientar su inserción laboral al finalizar el programa.

Trabajos hasta diciembre

Las labores de limpieza y recuperación del terreno comenzarán el 6 de julio y se prolongarán hasta diciembre. El objetivo es adecentar zonas agrícolas deterioradas, mejorar el entorno rural y recuperar espacios que permanecían degradados desde hace años.

El consejero Juan Díaz señaló que el proyecto combina la creación de empleo con la recuperación del territorio. También destacó la colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria, la Mancomunidad del Norte y los ayuntamientos para desarrollar actuaciones adaptadas a las necesidades de cada municipio.

La iniciativa, denominada Plan de empleo de adecentamiento y mejora del paisaje rural, está financiada íntegramente por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria. Forma parte del convenio para la coordinación y ejecución de programas propios de políticas activas de empleo en la isla, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.

El proyecto sigue la línea de otro programa similar que se desarrolla en el sureste de Gran Canaria, también financiado por el área insular de Empleo. Ese plan se ejecuta desde hace tres años y ofrece empleo temporal y formación cada año a medio centenar de personas desempleadas de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía.