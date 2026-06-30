Leo Mansito confirma tres nuevas ediciones del Granca Live Fest: el festival seguirá en Gran Canaria al menos hasta 2029

El Granca Live Fest ya mira al futuro. Mientras la quinta edición encara su recta final con cifras récord de asistencia, el director de New Event, Leo Mansito, ha confirmado que el festival tendrá continuidad con una sexta, séptima y octava edición en Las Palmas de Gran Canaria. El anuncio despeja cualquier duda sobre la continuidad del mayor evento musical de Canarias y consolida al Estadio de Gran Canaria como sede de uno de los festivales de referencia del panorama nacional.

Mansito adelantó además que la organización ya trabaja en la próxima edición y que "muy pronto" se anunciarán tanto las fechas oficiales como los primeros artistas confirmados del cartel de la sexta edición, iniciando así una nueva cuenta atrás para miles de seguidores que cada verano convierten la isla en uno de los grandes epicentros musicales del país.

Más de 90.000 entradas vendidas

El balance provisional de esta quinta edición deja muy satisfechos a los organizadores. Según explicó Leo Mansito, el festival ha superado las 90.000 entradas vendidas, una cifra que confirma el crecimiento constante del evento desde su nacimiento.

"La verdad es que estamos muy contentos. Se han vendido más de 90.000 entradas", aseguró el promotor.

El director de New Event destacó especialmente la fortaleza de las jornadas centrales del festival.

"Como dije, el sábado está muy fuerte y el viernes también. Jueves y domingo son días más complicados, pero también vendrá muchísima gente", explicó.

A pesar de que tradicionalmente las jornadas de apertura y cierre registran una demanda inferior a los días principales, la organización espera una importante afluencia durante las cuatro jornadas gracias al amplio cartel y a la consolidación del evento como una cita turística y cultural.

Un festival consolidado

La confirmación de tres nuevas ediciones supone un importante espaldarazo para un proyecto que, en apenas cinco años, ha conseguido atraer a algunos de los artistas más importantes del panorama internacional.

Desde su primera edición en 2022, por el escenario del Granca Live Fest han pasado nombres como Marc Anthony, Camilo, Rosalía, Maluma, Robbie Williams, Black Eyed Peas, Maná, Estopa, Will Smith, Jason Derulo, Ozuna, Feid o Enrique Iglesias, consolidando una propuesta capaz de competir con grandes festivales europeos.

Durante los últimos años, el festival también ha ampliado su duración, ha reforzado su oferta gastronómica y de ocio y ha incorporado nuevas experiencias dirigidas a convertir la cita en algo más que una sucesión de conciertos.

Fechas y primeros artistas, próximamente

Aunque la organización no ha querido desvelar todavía ningún nombre del cartel de 2027, Mansito sí confirmó que el trabajo para la próxima edición lleva meses en marcha.

La intención es anunciar en las próximas semanas tanto las fechas oficiales como los primeros artistas confirmados de la sexta edición, siguiendo la estrategia habitual del festival de poner las primeras entradas a la venta coincidiendo con los primeros anuncios del cartel.

En anteriores ocasiones, la respuesta del público ha sido inmediata. La organización ha llegado incluso a agotar miles de entradas en preventa pocas horas después de anunciar los primeros cabezas de cartel.

Un impacto que trasciende la música

El crecimiento del Granca Live Fest no se mide únicamente por el número de asistentes. El festival se ha convertido en uno de los principales motores turísticos y económicos del verano en Gran Canaria.

Según los datos difundidos por la organización y recogidos por diferentes administraciones, el evento genera decenas de millones de euros de impacto económico, miles de empleos directos e indirectos y una importante ocupación hotelera, además de atraer visitantes procedentes de numerosos países.

Precisamente, en una entrevista reciente, Leo Mansito defendía que el objetivo siempre ha sido demostrar que Canarias puede albergar eventos del máximo nivel internacional. El promotor recordaba que el festival nació con la vocación de situar a Gran Canaria en el circuito mundial de grandes conciertos y que, edición tras edición, esa meta se ha ido consolidando gracias al respaldo del público.

La continuidad estaba sobre la mesa

La continuidad del Granca Live Fest ya había sido objeto de diferentes informaciones durante los últimos meses. La Provincia publicó que existía un acuerdo para garantizar la permanencia del festival en el Estadio de Gran Canaria durante varios años más, reforzando así la apuesta institucional por un evento considerado estratégico para la promoción exterior de la isla.

Ahora, con la confirmación oficial de Leo Mansito de que habrá sexta, séptima y octava edición, esa hoja de ruta queda definitivamente ratificada.