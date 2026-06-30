Mogán premia a 34 estudiantes por su mérito y excelencia académica

Mogán reconoció este lunes a 34 estudiantes del municipio en la décima edición del acto de Reconocimiento al Mérito y la Excelencia Académica, organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán. La ceremonia, celebrada en el Centro Cultural El Mocán, distinguió a 17 alumnos por contar con los mejores expedientes de sus etapas educativas y a otros 17 por su mérito académico, vinculado al esfuerzo, la constancia y la superación personal durante el curso 2025/2026.

Una gala con participación educativa y familiar

El acto comenzó con una actuación de alumnado y profesorado del Área de Música de las Escuelas Artísticas de Mogán. Después, los estudiantes reconocidos accedieron al salón por la escalinata central del centro cultural, donde fueron recibidos por familiares, docentes, equipos directivos y representantes de la Corporación municipal.

La presentación corrió a cargo de Naim Ramírez, joven del municipio que en la edición anterior también recibió el reconocimiento por excelencia académica. Durante la ceremonia intervino la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien felicitó al alumnado por haber finalizado sus respectivas etapas educativas con esfuerzo y constancia.

Bueno también dirigió unas palabras al profesorado y a los equipos directivos de los centros educativos del municipio, a quienes agradeció el acompañamiento que realizan al alumnado más allá del ámbito estrictamente formativo. Asimismo, destacó el papel de las familias como apoyo en la trayectoria educativa de los estudiantes.

El valor del esfuerzo y la continuidad

La concejala de Educación y Juventud, Emily Quintana, centró su intervención en la importancia de asumir que los objetivos no siempre se alcanzan al primer intento. Señaló que esa experiencia también forma parte del aprendizaje y animó al alumnado a continuar avanzando, elegir libremente su futuro académico y decidir cómo quiere contribuir a la sociedad.

La alcaldesa y la concejala entregaron las placas conmemorativas a los estudiantes premiados. Además, los galardonados recibieron una mochila con material escolar y otros obsequios, entre ellos un reloj y auriculares inalámbricos.

Durante la ceremonia también tomaron la palabra representantes del profesorado, equipos directivos y familias de distintos centros educativos de Mogán, que destacaron el esfuerzo del alumnado premiado y del conjunto de estudiantes del municipio. El encuentro concluyó con una nueva actuación de las Escuelas Artísticas de Mogán y un refrigerio en la plaza Sarmiento y Coto.

Alumnado distinguido en los centros del municipio

En el CEO Mogán, recibieron el reconocimiento a la excelencia Abel Attila Antal, de 6º de Primaria, y Gara González Segura, de 4º de ESO. Por mérito académico fueron distinguidas Emilia Alma Candeloro, de 6º de Primaria, y Sofía Elisabeth Coronado Vretenickova, de 4º de ESO.

En el CEIP Playa de Mogán, la excelencia académica fue para Nicole Adriana Malatacca, de 6º de Primaria, mientras que Lenny Lázaro González Villaurrutia, también de 6º de Primaria, recibió el reconocimiento al mérito.

El CEIP Playa de Arguineguín distinguió por excelencia a Dylan Eduardo Peinado Hernández, de 6º de Primaria, y por mérito a Silvana Santana Alonso, del mismo curso. En el CEO Motor Grande, fueron reconocidos por excelencia Eliass El Mensouri Madhar, de 6º de Primaria, y Yizhen Cai, de 4º de ESO. Por mérito recibieron el reconocimiento Natalia Valentina Fuenmayor Varela, de 6º de Primaria, y Alejandra Mª Morata Suárez, de 4º de ESO.

En el CEIP Artemi Semidán, la distinción a la excelencia fue para Nisrin Nakiry Essajoli, de 6º de Primaria, y la de mérito para Rayhaana Nouaaman Sibba, del mismo nivel educativo.

El IES Arguineguín – Lidia Pulido concentró varios de los reconocimientos en distintas etapas. Por excelencia fueron distinguidos Leire Medina Espinosa, de 4º de ESO; Isabel Maritza Betancor Rodríguez, de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnologías; Juan Jesús Godoy Romero, de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales; Brayan Aranzola Navarro, del 2º ciclo de Grado Básico de Hostelería y Turismo; Joel Dominique Markl, del 2º ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales; Maite Gjede Rodríguez, del 2º ciclo de Grado Medio de Actividades Físicas y Deportivas; Rodrigo Álamo Martínez, del 2º ciclo de Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas; y Miguel Abraham Echevarría Ortega, del 2º ciclo de Grado Medio de Industrias Alimentarias.

En el mismo instituto, los reconocimientos al mérito fueron para Irina Lastras Ruano, de 4º de ESO; Salma Youtouh Oualkaid, de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnologías; Yaiza Suárez Guerra, de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales; Ahmed Yassin Chabane Larbi, del 2º ciclo de Grado Básico de Hostelería y Turismo; Andrea Sánchez Suárez, del 2º ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales; Eugenio Jesús Ruñiz Ramírez, del 2º ciclo de Grado Medio de Actividades Físicas y Deportivas; Nayef Dueñas Hassan, del 2º ciclo de Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas; e Isaúl Azariel Díaz Gil, del 2º ciclo de Grado Medio de Industrias Alimentarias.

El Centro para Personas Adultas Mogán reconoció por excelencia a Wendy Quintana Valentín, de Nivel II Español de Educación Secundaria, y por mérito a Nayrobis Suhail Viloria Canelón, del mismo nivel. En ECCA.edu Mogán, el reconocimiento al mérito fue para Jonay Carmelo Hernández Godoy, de 2º de Bachillerato.