Música, talleres y espectáculo infantil gratis para celebrar el V aniversario del Museo Agáldar

El Museo Agáldar de Historia de la Ciudad celebra su V aniversario con una programación cultural gratuita dirigida a público familiar en Gáldar. Las actividades principales se desarrollan el viernes 10 de julio en la Casa del Capitán Quesada, inmueble declarado Bien de Interés Cultural y sede del museo.

La propuesta reúne música, talleres y un espectáculo infantil para acercar la historia del municipio a las nuevas generaciones. El programa, impulsado por el Museo Agáldar y la Concejalía de Museos del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Carlos Ruiz, plantea una jornada lúdica y educativa para menores de 0 a 9 años, familias y público general.

Actividades infantiles en la Casa del Capitán Quesada

La programación del 10 de julio comienza a las 10.00 horas con el Laboratorio Sonoro, una actividad sensorial para bebés de 0 a 3 años impartida por Laura Bosa. A las 11.00 horas se celebran dos talleres simultáneos: el Taller de Arte, para niños de 4 a 9 años, a cargo de Laura Iballa, y Bordar el Museo, una propuesta para mayores de 9 años con la artista Ody Companioni, centrada en la elaboración de retratos con hilos.

Cartel de las actividades infantiles del aniversario. / LP/DLP

Las inscripciones para los tres talleres se realizan a través de WhatsApp en el teléfono 649 300 304. La jornada culmina a las 12.00 horas con El Show de Tadeo, un espectáculo de circo y magia para todos los públicos que cierra una mañana diseñada y coordinada por Ocho Pies, entidad con 10 años de trayectoria en servicios culturales y educativos para la infancia.

Concierto de jazz con Pino Quimont y Augusto Báez

La celebración del aniversario arranca unos días antes, el miércoles 8 de julio, también en la Casa del Capitán Quesada, con la actuación de Pino Quimont & Augusto Báez. El concierto propone un recorrido por el repertorio jazzístico a partir de grandes estándares del género, composiciones propias y piezas de especial sensibilidad interpretativa.

Concierto de jazz del evento. / LP/DLP

El formato pone el foco en la expresividad de la voz y el piano, con una selección que incluye temas como “I Get a Kick Out of You”, “Lush Life”, “Route 66”, “Recordándote” y “Soul’s Love”. El repertorio transita por el swing, el bebop, la balada, la bossa, el blues y otros lenguajes cercanos al jazz.

Entrada libre hasta completar aforo

Todas las actividades cuentan con entrada libre hasta completar aforo, según la programación difundida por el museo. La agenda combina propuestas educativas, música en directo y espectáculos familiares en un espacio patrimonial vinculado a la historia de Gáldar.

Con este programa, el Museo Agáldar de Historia de la Ciudad refuerza su papel como espacio cultural y educativo del municipio durante su quinto aniversario. La celebración sitúa a la Casa del Capitán Quesada como punto de encuentro para la infancia, las familias y el público interesado en la cultura local.