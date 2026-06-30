San Bartolomé llena julio de actividades gratuitas para jóvenes de todo el municipio

El Ayuntamiento de San Bartolomé, a través de la Concejalía de Juventud, pondrá en marcha una nueva edición de ‘Julio Joven’, un programa estival que durante todo el mes de julio ofrecerá 45 actividades gratuitas dirigidas a jóvenes a partir de 12 años.

La iniciativa combina propuestas deportivas, culturales, educativas y de ocio saludable, con el objetivo de convertir el verano en un espacio de aprendizaje, convivencia y participación juvenil.

Esta edición incorpora dos novedades destacadas. Por primera vez, las actividades llegarán a todos los núcleos del municipio, facilitando que más jóvenes puedan participar sin tener que desplazarse a los espacios habituales. Además, el programa contará con una franja horaria inclusiva, con actividades adaptadas y personal especializado para atender distintas necesidades.

‘Julio Joven 2026’ ofrecerá 45 propuestas deportivas, culturales, formativas y de ocio saludable, con actividades inclusivas y presencia en todos los núcleos / LP / DLP

Ocio saludable, accesible y participativo

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que ‘Julio Joven’ se ha consolidado como una de las iniciativas más esperadas por la juventud durante el verano y subrayó que este año el programa da un paso más para llegar a más personas y a más zonas del municipio.

“No queremos que ningún joven se quede fuera de esta programación por razones de accesibilidad o por vivir en un núcleo alejado de los espacios habituales de actividad”, señaló el primer edil.

Pérez defendió además la apuesta municipal por un ocio saludable, participativo y enriquecedor, que permita a los jóvenes disfrutar de su tiempo libre, desarrollar habilidades, compartir experiencias y fortalecer vínculos con otros chicos y chicas del municipio.

Por su parte, la concejala de Juventud, Mónica de León, explicó que la programación se ha diseñado teniendo en cuenta los intereses que la propia juventud traslada cada año.

La edil destacó que se ha buscado ofrecer actividades atractivas, dinámicas y accesibles, combinando deporte, creatividad, formación y diversión. También resaltó la incorporación de actividades adaptadas dentro de una franja específica, atendidas por profesionales cualificados, como una de las grandes novedades de esta edición.

Deporte, creatividad y bienestar emocional

La programación de ‘Julio Joven 2026’ incluye actividades como entrenamiento funcional, yoga, zumba, senderismo, tenis de mesa, baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley playa, pádel, ajedrez, dominó, envite, tiro con arco, carreras de obstáculos y bola canaria.

También habrá talleres de graffiti, arcilla, slime, pintura, personalización de camisetas y gorras, sostenibilidad, alimentación saludable, primeros auxilios, aplicaciones digitales de interés para jóvenes, musicoterapia y creación de instrumentos musicales.

El programa reserva además espacios al bienestar emocional y al crecimiento personal, con actividades relacionadas con técnicas de relajación, expresión corporal y debates sobre salud mental.

La oferta se completará con cine de verano y una fiesta de clausura para despedir esta nueva edición.

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Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se anima a la juventud del municipio a participar en una programación que busca promover hábitos saludables, fomentar la convivencia y reforzar la participación activa de los jóvenes en la vida municipal.