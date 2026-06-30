Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte Centro Comercial Puerto RicoTiempo CanariasCanarias VenezuelaOperación contra pornografía infantil Gran CanariaJonathan Viera - UD Las PalmasNarcotraficante El GuacaGuanarteme protesta frente a la falta de zonas con sombraQuevedo no hace giras en estadios
instagramlinkedin

San Bartolomé llena julio de actividades gratuitas para jóvenes de todo el municipio

‘Julio Joven 2026’ ofrecerá 45 propuestas deportivas, culturales, formativas y de ocio saludable, con actividades inclusivas y presencia en todos los núcleos

San Bartolomé llena julio de actividades gratuitas para jóvenes de todo el municipio

San Bartolomé llena julio de actividades gratuitas para jóvenes de todo el municipio / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de San Bartolomé, a través de la Concejalía de Juventud, pondrá en marcha una nueva edición de ‘Julio Joven’, un programa estival que durante todo el mes de julio ofrecerá 45 actividades gratuitas dirigidas a jóvenes a partir de 12 años.

La iniciativa combina propuestas deportivas, culturales, educativas y de ocio saludable, con el objetivo de convertir el verano en un espacio de aprendizaje, convivencia y participación juvenil.

Esta edición incorpora dos novedades destacadas. Por primera vez, las actividades llegarán a todos los núcleos del municipio, facilitando que más jóvenes puedan participar sin tener que desplazarse a los espacios habituales. Además, el programa contará con una franja horaria inclusiva, con actividades adaptadas y personal especializado para atender distintas necesidades.

‘Julio Joven 2026’ ofrecerá 45 propuestas deportivas, culturales, formativas y de ocio saludable, con actividades inclusivas y presencia en todos los núcleos

‘Julio Joven 2026’ ofrecerá 45 propuestas deportivas, culturales, formativas y de ocio saludable, con actividades inclusivas y presencia en todos los núcleos / LP / DLP

Ocio saludable, accesible y participativo

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que ‘Julio Joven’ se ha consolidado como una de las iniciativas más esperadas por la juventud durante el verano y subrayó que este año el programa da un paso más para llegar a más personas y a más zonas del municipio.

“No queremos que ningún joven se quede fuera de esta programación por razones de accesibilidad o por vivir en un núcleo alejado de los espacios habituales de actividad”, señaló el primer edil.

Pérez defendió además la apuesta municipal por un ocio saludable, participativo y enriquecedor, que permita a los jóvenes disfrutar de su tiempo libre, desarrollar habilidades, compartir experiencias y fortalecer vínculos con otros chicos y chicas del municipio.

Por su parte, la concejala de Juventud, Mónica de León, explicó que la programación se ha diseñado teniendo en cuenta los intereses que la propia juventud traslada cada año.

La edil destacó que se ha buscado ofrecer actividades atractivas, dinámicas y accesibles, combinando deporte, creatividad, formación y diversión. También resaltó la incorporación de actividades adaptadas dentro de una franja específica, atendidas por profesionales cualificados, como una de las grandes novedades de esta edición.

Deporte, creatividad y bienestar emocional

La programación de ‘Julio Joven 2026’ incluye actividades como entrenamiento funcional, yoga, zumba, senderismo, tenis de mesa, baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley playa, pádel, ajedrez, dominó, envite, tiro con arco, carreras de obstáculos y bola canaria.

También habrá talleres de graffiti, arcilla, slime, pintura, personalización de camisetas y gorras, sostenibilidad, alimentación saludable, primeros auxilios, aplicaciones digitales de interés para jóvenes, musicoterapia y creación de instrumentos musicales.

El programa reserva además espacios al bienestar emocional y al crecimiento personal, con actividades relacionadas con técnicas de relajación, expresión corporal y debates sobre salud mental.

La oferta se completará con cine de verano y una fiesta de clausura para despedir esta nueva edición.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se anima a la juventud del municipio a participar en una programación que busca promover hábitos saludables, fomentar la convivencia y reforzar la participación activa de los jóvenes en la vida municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Nublo
  2. ¿Qué hacer en la Noche de San Juan en Gran Canaria?
  3. El chiringuito de Gran Canaria donde el triunfa el pescado fresco y la cocina canaria: un clásico frente al mar perfecto para disfrutar en verano
  4. Controlado el conato de incendio en Tejeda
  5. Muere Francisco Hernández Bordón, director general de la empresa grancanaria de ferretería industrial Ronandez S. A.
  6. Baifo e Hijos' de Quevedo desata la locura en Las Palmas de Gran Canaria: 'Si puedo me lo compro todo
  7. Una playa de Gran Canaria, laboratorio mundial para identificar el origen de los plásticos que llegan del mar
  8. Un adiós que deja a Vecindario helado: la emblemática heladería de sabor artesano La Unión baja la persiana

San Bartolomé llena julio de actividades gratuitas para jóvenes de todo el municipio

San Bartolomé llena julio de actividades gratuitas para jóvenes de todo el municipio

Oferta Flash en LA PROVINCIA: suscríbete un año a Contenidos Web por solo 20 euros y infórmate mejor este verano

Oferta Flash en LA PROVINCIA: suscríbete un año a Contenidos Web por solo 20 euros y infórmate mejor este verano

El incendio de Las Moradas en Tejeda queda controlado tras afectar a 2.000 metros cuadrados

El incendio de Las Moradas en Tejeda queda controlado tras afectar a 2.000 metros cuadrados

El establecimiento de Gran Canaria que arrasa con sus raciones generosas: un lugar perfecto para quienes buscan cocina canaria tradicional a precios económicos

El establecimiento de Gran Canaria que arrasa con sus raciones generosas: un lugar perfecto para quienes buscan cocina canaria tradicional a precios económicos

Música, talleres y espectáculo infantil gratis para celebrar el V aniversario del Museo Agáldar

Música, talleres y espectáculo infantil gratis para celebrar el V aniversario del Museo Agáldar

Carla Barber se sincera sobre su pasado televisivo: “No me arrepiento, pero lo habría enfocado de otra manera”

Carla Barber se sincera sobre su pasado televisivo: “No me arrepiento, pero lo habría enfocado de otra manera”

Maspalomas estrena cámaras para controlar el tránsito de personas por las Dunas

Maspalomas estrena cámaras para controlar el tránsito de personas por las Dunas

El Puerto de Las Palmas aumenta su plantilla de estibadores para atender el crecimiento del tráfico de mercancías

El Puerto de Las Palmas aumenta su plantilla de estibadores para atender el crecimiento del tráfico de mercancías
Tracking Pixel Contents