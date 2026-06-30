San Bartolomé de Tirajana abre las piscinas de Aldea Blanca y Las Lagunas en julio

San Bartolomé de Tirajana abrirá este miércoles 1 de julio las piscinas municipales de Aldea Blanca y Las Lagunas, en Tunte, para prestar servicio durante los meses de julio y agosto. La medida permitirá que los vecinos de ambas localidades puedan utilizar estas instalaciones acuáticas durante el periodo de mayor calor del verano.

Horarios diferenciados para cada instalación

La Piscina Municipal de Aldea Blanca abrirá de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 18.00 horas, y permanecerá cerrada los sábados, domingos y días festivos. En el caso de la Piscina Municipal de Las Lagunas, el servicio funcionará de miércoles a domingo, de 12.00 a 19.00 horas, con cierre también durante los días festivos. La organización de los horarios responde a las características de cada zona y a la demanda prevista durante el verano, según indica el Consisorio en una nota de prensa. En el caso de Las Lagunas, el Ayuntamiento tiene en cuenta los picos de calor que suelen registrarse en las medianías de San Bartolomé de Tirajana y el número de barrios a los que da servicio esta piscina.

Las obras de Aldea Blanca se aplazan a septiembre

La apertura de la piscina de Aldea Blanca se produce después de que la Concejalía de Deportes, dirigida por el teniente de alcalde Ramón Suárez Ojeda, acordara con la empresa adjudicataria retrasar hasta septiembre el inicio de las obras de reposición de la cubierta de la instalación.

Piscina Municipal de Aldea Blanca. / LP/DLP

El Ayuntamiento había retirado de forma urgente y preventiva varias planchas de policarbonato de la cubierta después de los desperfectos ocasionados en 2025 por varios temporales de viento. Los trabajos de reparación fueron adjudicados el pasado 10 de junio a la empresa Alkorex Proyectos Sostenibles SLU por 283.278,31 euros.

La actuación está financiada íntegramente a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria correspondiente al periodo 2024-2027. Con el aplazamiento de los trabajos, la instalación podrá mantenerse operativa durante los meses de mayor uso vecinal antes de iniciar la intervención prevista.

Las Lagunas reabre tras mejorar el vaso de la piscina

La piscina de Las Lagunas, en Tunte, vuelve a abrir después de la reposición completa de la impermeabilización del vaso. Esta actuación contó con una inversión municipal aproximada de 40.000 euros. Con la reapertura de ambas instalaciones, San Bartolomé de Tirajana recupera dos espacios públicos de uso deportivo y recreativo en el municipio durante el verano, especialmente relevantes para los barrios de Aldea Blanca, Las Lagunas y el entorno de las medianías.