El Tablero avanza hacia una nueva zona comercial y residencial

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana avanza en la tramitación urbanística del sector T-9 de El Tablero, un ámbito situado entre el núcleo urbano y el polígono industrial que se plantea para combinar actividad comercial, uso residencial, equipamientos públicos, viarios y espacios libres. El Pleno municipal tomará conocimiento del documento de avance de la modificación del planeamiento, paso previo a la información pública, la evaluación ambiental y la consulta a las administraciones competentes. La iniciativa ha sido presentada por la entidad ARANRUB S.L., propietaria de los terrenos.

168.709 metros cuadrados entre El Tablero y la GC-1

La actuación afecta a una superficie de 168.709 metros cuadrados, lo que supone incorporar 44.849 metros cuadrados adicionales respecto al planeamiento vigente. La nueva ordenación plantea situar las parcelas residenciales junto al actual casco urbano de El Tablero y concentrar la actividad económica en las áreas más próximas a la GC-1 y al polígono industrial.

Según los informes técnicos municipales, la alternativa propuesta permite una mejor integración territorial, ambiental y viaria entre el núcleo urbano y el área industrial. El objetivo es ordenar la transición entre ambos espacios y definir un crecimiento vinculado tanto a la actividad económica como a las necesidades residenciales. En esta fase, el Ayuntamiento no aprueba aún el desarrollo urbanístico ni autoriza la construcción de edificaciones, sino que tramita una propuesta privada conforme al procedimiento previsto en la legislación urbanística.

Más de 53.000 metros para actividad terciaria

La propuesta contempla una edificabilidad total de 65.796 metros cuadrados. De esa superficie, más de 53.000 metros cuadrados, aproximadamente el 80%, se destinarán a actividad terciaria y comercial, mientras que cerca de 12.700 metros cuadrados, el 20% restante, se reservarán para uso residencial.

La concejala de Vivienda, Davinia Ramírez, señaló que la modificación se encuentra en una fase inicial y que su tramitación se prolongará durante varios años. La edil subrayó que el sector mantiene una marcada vocación económica y comercial, aunque incorpora una zona residencial concentrada junto al actual núcleo urbano de El Tablero.

Espacios libres, viarios y equipamientos públicos

El documento incluye 24.871 metros cuadrados de espacios libres públicos y alrededor de 15.900 metros cuadrados destinados al sistema general viario. También prevé la reserva de parcelas para futuros equipamientos públicos, con el fin de configurar un desarrollo más equilibrado e integrado con el entorno urbano.

Antes de una eventual aprobación inicial, el expediente deberá completar las reservas destinadas a dotaciones docentes, deportivas y sociales. También tendrá que incorporar los estudios técnicos exigidos en materia de movilidad, abastecimiento y sostenibilidad. Tras la toma de conocimiento por el Pleno, el documento deberá someterse a 45 días hábiles de información pública, además de recabar los informes sectoriales correspondientes y continuar con la evaluación ambiental estratégica. Estos trámites serán necesarios antes de que el expediente pueda avanzar hacia fases posteriores.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, defendió que la modificación permitirá activar suelo que llevaba años paralizado. Según afirmó, el objetivo municipal es generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades de vivienda en el entorno de El Tablero, dentro de un proceso de planificación que aún debe superar varios trámites administrativos y ambientales.