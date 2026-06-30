Valsequillo avala el nuevo modelo para reabrir la piscina municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Valsequillo aprobó este miércoles de forma definitiva el cambio de modelo de gestión del Complejo Municipal La Piscina, tras desestimar las alegaciones presentadas al expediente. La propuesta salió adelante con los votos del grupo de gobierno y el rechazo de los partidos de la oposición, ASBA-Primero Canarias y Coalición Canaria.

La decisión supone un nuevo paso en la tramitación del futuro sistema de explotación de esta instalación municipal. Según defendió el gobierno local, el expediente busca mejorar el funcionamiento del complejo, ampliar servicios y garantizar la viabilidad económica de la instalación mediante una concesión administrativa.

Debate político en el Pleno

La sesión estuvo marcada por el debate entre el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, y el líder de la oposición, Francisco Atta, después de que este último presentara el pasado 13 de mayo una alegación en la que cuestionaba la viabilidad de la memoria económica del proyecto.

El alcalde sostuvo durante la sesión que el informe económico ahora cuestionado fue elaborado y presentado durante el mandato anterior, cuando Francisco Atta ocupaba la Alcaldía. También señaló que aquel documento fue compartido entonces con los grupos de la oposición y contó con su respaldo.

El expediente vuelve al Pleno por un error formal

El concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, explicó que la documentación sometida a votación mantiene los informes técnicos y económicos elaborados en la etapa anterior. Según indicó, el asunto volvió al Pleno para corregir un error de forma detectado en la tramitación previa y reforzar la seguridad jurídica del procedimiento.

Navarro defendió que el expediente no modifica la base técnica del proyecto y que la aprobación definitiva permite continuar con la tramitación del nuevo modelo de gestión del complejo municipal.

Alegaciones sobre ingresos, tarifas y ahorro

Los informes técnicos municipales respondieron a tres cuestiones planteadas en la alegación de la oposición. La primera se refería a las previsiones de ingresos y demanda. Según el expediente, las estimaciones se apoyan en una serie histórica de más de 1.100 abonados y en un estudio de la consultora Eguesan SL, encargado durante el anterior mandato.

La segunda alegación apuntaba a una posible subida de las tarifas. El informe municipal recoge que los precios del complejo permanecen congelados desde 2010, hace 16 años, y que la actualización prevista sería del 5% en términos reales. El documento compara esa cifra con una inflación acumulada del 41% en el mismo periodo.

El tercer punto se centraba en la conveniencia de realizar nuevos estudios económicos. Frente a esa petición, el informe técnico sostiene que la concesión administrativa permitiría al Ayuntamiento ahorrar más de 156.000 euros en un plazo de cinco años. Según los cálculos municipales, el coste pasaría de un déficit previsto de 1,3 millones de euros con gestión directa a 1,15 millones de euros bajo el régimen de concesión.

Próximos pasos para La Piscina

El gobierno municipal defendió que el nuevo modelo permitirá trasladar el riesgo operacional a la empresa concesionaria y avanzar hacia la recuperación plena de la actividad del complejo. La oposición, por su parte, votó en contra al mantener sus reparos sobre la viabilidad económica y las condiciones del expediente.

Tras la votación, el alcalde afirmó que la tramitación continuará con el objetivo de que La Piscina pueda funcionar con todos sus servicios y el personal necesario. El acuerdo plenario deja aprobado definitivamente el cambio de modelo de gestión, aunque el procedimiento deberá seguir los pasos administrativos correspondientes antes de su puesta en marcha efectiva.