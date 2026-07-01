Arguineguín y Playa de Mogán celebran El Carmen con un mes de tradición marinera, romerías y procesiones

Arguineguín y Playa de Mogán volverán a celebrar las Fiestas del Carmen con una programación que combina devoción, tradición marinera, música, actos populares y actividades para toda la familia.

Los festejos se celebrarán del 6 de julio al 2 de agosto. En Arguineguín, el programa se desarrollará del 6 al 19 de julio, mientras que en Playa de Mogán arrancará el 16 de julio y concluirá el 2 de agosto.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, presentaron este miércoles la programación en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ya preparada para acoger algunos de los actos centrales.

Este año, las dos imágenes de la Virgen del Carmen estrenarán vestiduras en una edición especialmente simbólica por la proclamación de la Patrona del Mar como alcaldesa perpetua del municipio.

Una romería con recorrido ampliado

Uno de los actos más esperados será la Romería-Ofrenda a la Virgen del Carmen de Arguineguín, prevista para el sábado 11 de julio a partir de las 18:30 horas.

La comitiva, integrada por 23 carretas, partirá por primera vez desde la calle José Manuel Santana, en la zona de la playa de El Perchel, y recorrerá el corazón de la localidad hasta la plaza Pérez Galdós, donde se realizarán las ofrendas a la Patrona del Mar.

El Ayuntamiento ha ampliado el recorrido para atender la demanda de los colectivos participantes. Al finalizar la romería, la fiesta continuará con el Baile de Taifas, amenizado por las parrandas El Mejunje y La Polvajera.

La alcaldesa recordó que para asistir a la Romería-Ofrenda es imprescindible acudir con la vestimenta tradicional adecuada.

Fiestas El Carmen 2026 / LP / DLP

Día grande del Carmen

El miércoles 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, concentrará los actos más solemnes.

En Arguineguín, a las 19:00 horas, se celebrará la eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos. Durante la misa se procederá a la proclamación de la imagen como alcaldesa perpetua del municipio.

A continuación, partirá la procesión terrestre hasta la playa de Las Marañuelas, donde se celebrará el acto de acción de gracias con rosario cantado, antes de continuar por las calles del casco marinero y regresar al templo.

Ese mismo día, Playa de Mogán también celebrará a las 19:00 horas la eucaristía y procesión terrestre desde la plaza Doctor Pedro Betancor León hasta el faro. La jornada continuará con una feria de gastronomía marinera y verbena en el muelle pesquero.

La entrega del bastón de mando a la imagen de la Virgen del Carmen de Playa de Mogán tendrá lugar el domingo 19 de julio, a las 10:30 horas, en la plaza Doctor Pedro Betancor León.

Procesiones marítimas entre Arguineguín y Playa de Mogán

Arguineguín celebrará su procesión marítima el domingo 19 de julio. A las 09:00 horas, la imagen será trasladada al muelle, donde se oficiará la eucaristía en el escenario papal. Después embarcará para recorrer la costa hasta Playa de Mogán, donde se encontrará con su homónima.

En Playa de Mogán, la procesión marítima tendrá lugar el domingo 2 de agosto, tras la solemne eucaristía de las 10:00 horas. La imagen recorrerá la bahía acompañada de embarcaciones engalanadas hasta llegar a Arguineguín, devolviendo así la visita a la imagen de la localidad.

Bueno subrayó que las personas que acompañen a las imágenes durante las procesiones marítimas, especialmente en los tramos terrestres, deben acudir correctamente vestidas y evitar hacerlo únicamente en bikini, bañador o sin camiseta.

Arguineguín vive El Carmen en la calle

Las fiestas de Arguineguín arrancarán el 6 de julio con el repique de campanas y las serenatas por el barrio marinero, una tradición recuperada a petición de los vecinos.

Durante los primeros días se celebrarán torneos tradicionales de ajedrez, zanga, ronda y dominó, además de propuestas culturales y de ocio. También regresarán las noches de cine de verano en la playa de Las Marañuelas y se representará la obra ‘¡Pero a qué escuela me mandaron!’, protagonizada por personas usuarias de la Concejalía del Mayor.

Entre las citas consolidadas figura el Memorial Antoñito Segura, que se celebrará el jueves 9 de julio en la plaza de Las Marañuelas, con la participación de la parranda Los Mala Vida y solistas como Abelardo García “El Tormento”, Moneiba García “La Tormenta”, Yoana García e Iván Quintana.

La agenda ganará ambiente el 10 de julio con los primeros tardeos y verbenas en la zona de chiringos de la calle José Manuel Santana y en la plaza del mercadillo, antes de dar paso a la Romería-Ofrenda.

También habrá fiesta de la espuma, ludoparques infantiles, asadero popular, Escala en Hi-Fi Infantil y el preestreno del cortometraje ‘El beso de las vírgenes’, elaborado por la productora local Cabo Sur Films durante las Fiestas del Carmen del pasado año.

El 15 de julio, la programación incluirá la Escala en Hi-Fi adulta y el espectáculo de fuegos artificiales en la playa de Las Marañuelas a medianoche. Tras el Día del Carmen, los días 17 y 18 llegarán la segunda edición de Los Juegos del Verano, la Bajada de La Rama y, el domingo 19, la procesión marítima.

Playa de Mogán toma el relevo

En Playa de Mogán, las fiestas comenzarán el 16 de julio con la misa y procesión terrestre desde la plaza Doctor Pedro Betancor León hasta el entorno del faro. La jornada continuará con la feria de gastronomía marinera y una verbena en el muelle pesquero.

Los primeros días estarán dedicados a torneos de juegos de mesa, cine de verano al aire libre, juegos tradicionales y yincanas familiares.

Una de las citas destacadas será la noche de humor del viernes 24 de julio, a las 21:30 horas, en la plaza de Las Gañanías, con la participación de Matías Alonso, Lili Quintana, Chano y Carmen Rosa.

La programación cultural se completará con propuestas musicales y escénicas, entre ellas ‘Rayando el Sol’, tributo a Maná, previsto para el 31 de julio a las 22:00 horas en la plaza de Las Gañanías. Ese mismo día también se celebrará el espectáculo ‘Va de Medicum’, dedicado al público mayor, a las 20:00 horas en la plaza Doctor Pedro Betancor León.

Las familias y el público infantil y juvenil tendrán también un papel destacado con ludoparques, actividades acuáticas y los Juegos del Verano Kids, previstos para el 25 de julio en el campo de fútbol, con las inscripciones ya cerradas.

El sábado 1 de agosto será el turno de la Travesía a Nado Eufemiano Verde, la Bajada de La Rama, nuevas verbenas y el espectáculo de fuegos artificiales. Los festejos concluirán el domingo 2 de agosto con la procesión marítima, la verbena fin de fiestas y la entrega de premios.

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Con esta programación, Mogán volverá a vivir unas Fiestas del Carmen marcadas por la devoción marinera, la participación vecinal y la identidad costera de Arguineguín y Playa de Mogán.