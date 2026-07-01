El Cabildo proyecta un nuevo acceso al barrio de Aguatona en Ingenio desde la GC-100 para mejorar la seguridad vial

Un acceso seguro desde el barrio ingeniense de Aguatona a la carretera GC-100, que conecta los municipios de Ingenio y Telde, es una demanda histórica vecinal que comienza a ver una solución. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, planifica la construcción de un nuevo acceso a Aguatona desde la vía GC-100. La actuación busca ofrecer una entrada y salida más segura, cómoda y con mejores condiciones de visibilidad que la vía actual, cuya elevada pendiente y falta de visibilidad han generado problemas de tráfico durante años.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, se desplazó a la sede social del barrio junto a la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, para presentar a los vecinos el estudio de detalle elaborado por la Consejería.

La reunión permitió explicar a las personas residentes de ese barrio las principales características del proyecto y recoger sus opiniones antes de encargar la redacción definitiva de la obra. La previsión es contar con el proyecto a finales de este año o a comienzos de 2027, con el objetivo de iniciar después el expediente de licitación.

La propuesta contempla la creación de una nueva vía que descenderá junto a la cancha del barrio hasta conectar con la GC-100 en un punto situado a pocos metros del acceso actual, que quedaría suprimido. El nuevo trazado partirá desde la calle Doctor Fleming y tendrá una pendiente más suave, lo que facilitará la circulación de vehículos y reducirá los riesgos asociados al acceso existente.

Traslado de la parada de guaguas

El diseño también prevé reordenar la conexión con la GC-100 mediante carriles de incorporación y salida tanto en dirección a Ingenio como hacia Telde. Con esta solución se pretende mejorar la seguridad de los movimientos de entrada y salida del barrio y garantizar una mayor visibilidad para conductores y peatones.Otra de las medidas incluidas en el estudio es el traslado de la parada de guaguas unos metros, para ubicarla en un tramo recto de la vía y hacerla más visible y segura.

Durante la reunión celebrada esta tarde, los vecinos recabaron información e hicieron algunas aportaciones sobre este estudio de detalle, algunas de estas sugerencias se centraban en el futuro uso del nuevo espacio libre que, una vez terminada la obra, quedará entre la nueva vía y la actual carretera de salida del barrio, que quedará clausurada y se convertirá en una zona de uso público.

Augusto Hidalgo explicó que el objetivo de su visita a Aguatona "es validar con los vecinos una propuesta de mejora sustancial" y tener una salida nueva y segura para los vecinos que demandan esta solución, que nos fue planteada por el Ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa Vanesa Martín recordó que los vecinos y vecinas de la zona llevan "mucho tiempo" reclamando mejoras debido a la peligrosidad actual de la vía, donde la visibilidad para los conductores "es prácticamente nula". Esta problemática, tal y como detalló la regidora, fue una de las primeras prioridades de la mandato. Al inicio del mismo, los responsables municipales realizaron un recorrido por diferentes puntos críticos de Ingenio y trasladaron formalmente esta histórica demanda vecinal al vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo, Augusto Hidalgo.

Martín celebró la viabilidad de la propuesta y se ha mostrado "muy satisfecha" por haber encauzado, de la mano del Cabildo, una solución definitiva a esta larga demanda, "con la que se demuestra la importancia de la colaboración institucional".