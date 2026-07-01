Canarias se acerca a los 40 grados: estas son las zonas donde hoy pegarán más fuerte el calor, la calima y el viento

Canarias vivió este martes una jornada marcada por el calor intenso, el viento y el ambiente seco en varias zonas del Archipiélago. Los termómetros rozaron los 40 grados en Gran Canaria y las rachas de viento alcanzaron los 86 kilómetros por hora en Agaete.

Según el resumen meteorológico de la jornada, la temperatura más alta se registró en Tejeda, donde se alcanzaron los 39 grados a las 16:40 horas. También en Gran Canaria, la estación de San Bartolomé de Tirajana, Las Tirajanas, llegó a los 37,8 grados a las 12:10 horas.

El calor también fue notable en las islas occidentales. En Arure, en La Gomera, se registraron 37 grados; en Vallehermoso, Alto Igualero, también en La Gomera, se alcanzaron los 36,4 grados; y en El Pinar, en El Hierro, la máxima llegó a los 36,3 grados.

El calor se concentra en medianías e interior

La situación afectó a distintas islas del Archipiélago, aunque el calor más intenso se dejó notar sobre todo en zonas de interior, medianías y áreas expuestas al viento cálido.En las capitales, los valores fueron más moderados. Las Palmas de Gran Canaria registró una máxima de 25 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanzó los 30 grados.

El viento fue otro de los protagonistas de la jornada. La velocidad máxima se midió en Agaete-Suerte Alta, con 70 kilómetros por hora, seguida del Aeropuerto de Gran Canaria, con 57 kilómetros por hora, y el Aeropuerto Tenerife Sur, con 55 kilómetros por hora.Las rachas más fuertes se registraron de nuevo en Agaete-Suerte Alta, con 86 kilómetros por hora. También se alcanzaron 78 kilómetros por hora en Pájara, 74 en Fuencaliente, 73 en Agüimes y 72 en La Aldea de San Nicolás.La lluvia fue prácticamente inexistente, salvo un registro puntual de 0,6 milímetros en Pájara, en Fuerteventura.

Hoy miércoles, más calor y calima

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles una intensificación del calor en Canarias, con temperaturas que podrán rozar o alcanzar los 40 grados en algunos puntos del Archipiélago.

La jornada estará marcada también por la presencia de calima, intervalos de nubes y claros, y viento alisio moderado a fuerte, con rachas que podrán ser muy fuertes en zonas expuestas.

En las capitales, Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 grados de máxima y Las Palmas de Gran Canaria se quedará en 27 grados. En ambos casos, la mínima prevista será de 22 grados. El ambiente será especialmente caluroso en medianías y zonas del sur, sureste y oeste de varias islas, donde las máximas superarán ampliamente los 34 y 35 grados.

En Gran Canaria, los valores podrán situarse entre 37 y 40 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Además, las temperaturas nocturnas serán elevadas en algunos puntos, con mínimas que apenas bajarán de los 25 o 27 grados en zonas de medianías del sur y suroeste.

Viento fuerte y mala mar

El viento soplará del nordeste, moderado a fuerte, con rachas especialmente intensas en interiores, vertientes sureste y noroeste, y zonas expuestas.

En algunos puntos de Gran Canaria y La Gomera, las rachas podrán superar ocasionalmente los 80 kilómetros por hora.

En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, con probables intervalos locales de fuerza 7. Habrá fuerte marejada, ocasionalmente mar gruesa, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión por islas

En Lanzarote , habrá intervalos de nubes medias y altas, nubes bajas en el norte durante las primeras horas y calima en altura. Las máximas podrán superar los 30 o 32 grados en zonas del interior sur. En Arrecife , la previsión es de 21 grados de mínima y 31 de máxima .

, habrá intervalos de nubes medias y altas, nubes bajas en el norte durante las primeras horas y calima en altura. Las máximas podrán superar los en zonas del interior sur. En , la previsión es de . En Fuerteventura , predominarán los intervalos de nubes medias y altas, con calima en altura. En áreas del interior sur se superarán los 32 o 34 grados . En Puerto del Rosario , los termómetros se moverán entre 21 y 29 grados .

, predominarán los intervalos de nubes medias y altas, con calima en altura. En áreas del interior sur se superarán los . En , los termómetros se moverán entre . En Gran Canaria , se esperan intervalos de nubes medias y altas, calima en medianías y zonas altas, y un nuevo ascenso térmico. Se superarán los 35 o 37 grados y localmente se podrán alcanzar los 40 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En Las Palmas de Gran Canaria , la previsión es de 22 grados de mínima y 27 de máxima .

, se esperan intervalos de nubes medias y altas, calima en medianías y zonas altas, y un nuevo ascenso térmico. Se superarán los y localmente se podrán alcanzar los en medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. En , la previsión es de . En Tenerife , el calor será acusado en el sur, sureste y oeste. Se podrán superar los 34 grados en la vertiente sur del área metropolitana y los 35 grados , sin descartar valores locales de 37 , en medianías del sureste, sur y oeste. En Santa Cruz de Tenerife , se esperan 22 grados de mínima y 30 de máxima .

, el calor será acusado en el sur, sureste y oeste. Se podrán superar los en la vertiente sur del área metropolitana y los , sin descartar valores locales de , en medianías del sureste, sur y oeste. En , se esperan . En La Gomera , la calima afectará a medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur. Las máximas superarán los 34 grados en medianías del sudeste, sur y oeste, con rachas muy fuertes en las vertientes este y noroeste. En San Sebastián de La Gomera , la previsión es de 22 grados de mínima y 28 de máxima .

, la calima afectará a medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur. Las máximas superarán los en medianías del sudeste, sur y oeste, con rachas muy fuertes en las vertientes este y noroeste. En , la previsión es de . En La Palma , se espera un ascenso térmico ligero a moderado, con calor en medianías del oeste, donde se podrán superar los 34 grados . En Santa Cruz de La Palma , los valores previstos son 22 grados de mínima y 28 de máxima .

, se espera un ascenso térmico ligero a moderado, con calor en medianías del oeste, donde se podrán superar los . En , los valores previstos son . En El Hierro, habrá calima ligera en medianías y zonas altas, más significativa en la vertiente sur. Las temperaturas subirán y se podrán superar los 34 grados en medianías del sur. En Valverde, la previsión es de 18 grados de mínima y 26 de máxima.

El episodio mantiene a Canarias en una situación de calor intenso, viento y ambiente seco, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas de monte, medianías y áreas expuestas al viento.