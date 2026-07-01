Carolina Darias revela con qué artistas piensa "darlo todo" en el Granca Live Fest: "Vendré preparada"

El Granca Live Fest no solo moviliza a miles de aficionados a la música. También tiene entre sus seguidores a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que no ocultó su entusiasmo por el cartel de esta quinta edición y confesó cuáles son los artistas con los que espera disfrutar especialmente durante el festival.

"Lo voy a dar con muchos", respondió entre risas cuando fue preguntada por el concierto en el que piensa entregarse más durante los próximos días. Aunque le costó quedarse con un solo nombre, terminó elaborando una lista de favoritos que refleja la variedad del cartel de este año.

"Alejandro Sanz me gusta mucho. Juan Luis Guerra también. Tengo expectación por ver cómo es Frontera. Aitana y Dani Martín... son muchos", aseguró.

"Vendremos preparadas para darlo todo"

La alcaldesa considera que la programación de esta edición supone un salto de calidad respecto a años anteriores y no dudó en definirla como la mejor desde el nacimiento del festival.

"Yo creo que este es el mejor cartel y, por tanto, vendremos preparadas para darlo todo", afirmó.

Sus palabras llegan en un momento en el que el Granca Live Fest vuelve a convertir a Las Palmas de Gran Canaria en uno de los grandes focos musicales del verano, reuniendo durante cuatro jornadas a algunas de las principales figuras nacionales e internacionales.

Alejandro Sanz, Aitana y Dani Martín, entre los grandes reclamos

El cartel de esta edición reúne a artistas de estilos muy diferentes, una de las señas de identidad del festival desde sus comienzos.

Entre los nombres más esperados figura Alejandro Sanz, uno de los artistas españoles más influyentes de las últimas décadas y uno de los grandes reclamos del programa. También destaca la presencia de Aitana, convertida en uno de los fenómenos del pop español, y Dani Martín, cuya gira ha despertado una enorme expectación entre varias generaciones de seguidores.

Un festival que ya forma parte de la ciudad

Más allá de los conciertos, la alcaldesa destacó en distintas intervenciones la importancia que el Granca Live Fest ha adquirido para la capital grancanaria.

En apenas cinco ediciones, el evento se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos del verano, atrayendo a decenas de miles de asistentes y generando un importante impacto económico para la ciudad y para el conjunto de la isla.

La organización ha confirmado además que el festival tendrá continuidad con una sexta, séptima y octava edición, reforzando así su vinculación con Las Palmas de Gran Canaria y con el Estadio de Gran Canaria como sede del evento.

Una edición para disfrutar de principio a fin

Las declaraciones de Carolina Darias reflejan el ambiente con el que arranca esta nueva edición del festival. La alcaldesa no quiso limitarse a un único concierto y dejó claro que su intención es disfrutar del mayor número posible de actuaciones.

"Son muchos", insistió al repasar un cartel que combina grandes figuras consolidadas con nuevas voces de la música nacional e internacional.

Con esa mezcla de ilusión y expectativas, Darias resumió el sentimiento que comparten miles de asistentes: "Vendremos preparadas para darlo todo". Un mensaje que anticipa el ambiente festivo con el que Las Palmas de Gran Canaria volverá a vivir uno de los eventos musicales más importantes del año.