La Ciudad Deportiva de Maspalomas suma horarios de mañana y fin de semana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ampliará durante los meses de verano los horarios de uso de la Ciudad Deportiva de Maspalomas, una medida que afecta a las canchas de pádel, las pistas de tenis y los campos de fútbol del recinto municipal. La decisión, impulsada por la Concejalía de Deportes, ya está en vigor desde este miércoles 1 de julio de 2026.

Más horas para la práctica deportiva

La ampliación permite utilizar las instalaciones de lunes a viernes en dos franjas horarias. Por la mañana, el recinto abrirá de 07:00 a 13:00 horas, mientras que por la tarde estará disponible de 17:00 a 23:00 horas. La medida se aplica a las siete canchas de pádel, las dos pistas de tenis y los tres campos de fútbol de la Ciudad Deportiva de Maspalomas.

Cartel con los nuevos horarios de la Ciudad Deportiva. / LP/DLP

El cambio incorpora también la apertura durante los fines de semana. A partir de ahora, las instalaciones podrán utilizarse los sábados y domingos de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, lo que amplía las opciones de uso para vecinos, estudiantes y usuarios habituales durante el periodo estival.

La apertura de los fines de semana se plantea, además, con voluntad de continuidad una vez finalizado el verano. Para ello, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tramita la licitación del servicio de seguridad de las canchas, un paso necesario para mantener la disponibilidad de estos espacios en condiciones adecuadas más allá del mes de septiembre.

Respuesta a la demanda vecinal

La Concejalía de Deportes, dirigida por Ramón Suárez Ojeda, vincula esta modificación a la demanda de las personas que utilizan el recinto con frecuencia. El área municipal también apunta al aumento del tiempo libre durante el verano como uno de los motivos para reforzar la disponibilidad de espacios deportivos.

Con esta reorganización, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a instalaciones de ocio y práctica deportiva en un periodo en el que suele crecer la actividad vecinal y familiar. La ampliación se centra en equipamientos de uso frecuente y con una demanda continuada, especialmente en deportes como el pádel, el tenis y el fútbol.