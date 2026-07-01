La historia de David Ramírez, el agricultor que impulsó las fiestas de Mogán

En la finca El Cañaón, próxima a la entrada del pueblo de Mogán, el agricultor David Ramírez García observa su extensa plantación de aguacateros mientras disfruta del cobijo que le otorga la sombra de su cochera. A sus 74 años, Ramírez ha dedicado su vida a sus dos grandes pasiones: trabajar la tierra y organizar las fiestas de su pueblo. Al terminar el servicio militar obligatorio con apenas 21 años, retornó a su labor en el campo y a disfrutar de las festividades tradicionales de su localidad. Sin embargo, volvió con ganas de involucrarse al máximo en la gestión de las celebraciones locales, lo que supuso una escalada en la calidad de las mismas.

Colaboración vecinal

Las fiestas en honor al patrón del municipio moganero se dividen entre las de San Antonio 'El Chico', cuyo día grande tiene lugar el 13 de junio, y las de San Antonio 'El Grande', que comienzan el primer domingo de agosto. Ramírez recuerda que las primeras eran organizadas exclusivamente por él y por unos pocos vecinos que también se implicaron al máximo. El agricultor rememora que para poder costearse los gastos iban "casa por casa pidiendo dinero a los que quisieran colaborar y nos apañábamos con lo que había". Para las segundas, el Ayuntamiento le proporcionaba el capital y él se encargaba de la mayor parte de los pormenores.

La Banda de Agaete

García recuerda que con el paso de los años fue estableciendo cada vez más relaciones con las personas que participaban en las festividades. El labrador afirma que se desplazaba "hasta Teror para comprar los fuegos artificiales" y señala que estableció una relación de amistad con Chano, quien por aquel entonces era el director de la Banda de Agaete. La agrupación musical del norte de la isla se desplazaba todos los años hasta el sur para tocar frente a los vecinos, que los recibían encantados. El agricultor recuerda que en una ocasión no calculó bien el dinero que cobrarían los músicos y le faltaban "entre 20.000 y 30.000 pesetas" para llegar a la cantidad acordada. En ese momento, recuerda entre risas que pensó: "¿Cómo le pago yo a esta gente que se tiene que marchar ya?". Entonces, se vio en la obligación de pedir ayuda al alcalde, quien "tuvo que ir a su casa a por la chequera para poder resolver el asunto".

El dedo de San Antonio

En una ocasión, durante la celebración de la feria de ganado propia de las fiestas patronales, García recuerda que pidió a los integrantes de la Banda de Agaete que sacaran la imagen de San Antonio de Padua para que los animales pudieran pasar frente al santo. El agricultor señala que el sacerdote de la iglesia, don Luis, con quien tenía muy buena relación, lo reprendió duramente al grito de "¡Desgraciado! ¡Para sacar la imagen es necesario el permiso del Obispado!".

Sin embargo, lo que el labrador tardó días en confesarle al cura es que al intentar sacar a San Antonio, este no estaba bien asido al trono y "se escurrió hacia delante y se partió un dedo". En aquel momento, García acudió desesperado a la ferretería de su amigo Ismaelito, quien vivía en la segunda planta y estaba a punto de salir para ir a misa. Entre las prisas para poder ubicar la imagen en su lugar antes de que pasara el ganado y, sobre todo, antes que de que llegara don Luis, ambos acordaron pegar el dedo roto con Poxipol. La estrategia dio resultado, la jornada transcurrió con normalidad y el sacerdote no se percató del accidente. Días más tarde, García afirma que le contó lo sucedido al cura mientras veían un partido de la Unión Deportiva Las Palmas en un bar del pueblo y don Luis, entre perplejo e iracundo, le dijo: "ni se te ocurra volver a hacerlo nunca más".

Un precedente para las romerías

Tras una vida cargada de anécdotas ligadas a su localidad, el agricultor recuerda que un día tuvo una idea que marcó un antes y un después en la manera de celebrar la romería ofrenda de San Antonio el 'Chico'. "Al evento venían personas de Vecindario, de La Aldea y de Tejeda, pero venían vestidos como querían y eso era un cachondeo", destaca García. Cuando tenía alrededor de 25 años, propuso que los asistentes que fueran en las carrozas debían ir ataviados con la vestimenta típica canaria y no "con pantalones cortos o de cualquier manera". Las personas involucradas en la fiesta coincidieron con esta idea, que sentó un precedente que se mantiene en la actualidad.

A día de hoy, el agricultor ya está retirado de los asuntos organizativos de las festividades y se dedica a cultivar más 18 variedades diferentes de aguacates, repartidas en varias fincas en las que dispone de un total de 970 matas. No obstante, su espíritu moganero continúa más vivo que nunca y todavía asiste a las fiestas patronales con la misma ilusión con la que acudía en su juventud, pero con menos responsabilidad sobre sus hombros. García insiste en que los jóvenes deberían seguir implicándose en las celebraciones del pueblo tal y como él lo hacía porque "es una de las cosas más bonitas y alegres que existen".