Fernando Bruquetas presenta en Santa Brígida una obra que rescata más de 20.000 folios sobre la Inquisición en Canarias

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Bruquetas de Castro, presenta este jueves 2 de julio a las 19.00 horas, en la biblioteca municipal de Santa Brígida, el primer tomo de Genealogías de la Inquisición de Canarias, una investigación excepcional sobre los linajes, los expedientes de limpieza de sangre y los mecanismos de control social ejercidos por el Tribunal del Santo Oficio en las Islas durante los primeros siglos de la Edad Moderna.

La obra, publicada por la Editorial Genealógica Canaria (Edigeca), se estructura en dos volúmenes y sistematiza documentación procedente del archivo inquisitorial conservado en El Museo Canario, uno de los grandes depósitos documentales para el estudio de la historia social del Archipiélago. Los llamados Libros de Genealogías de la Inquisición de Canarias reúnen más de 20.000 folios, lo que los convierte en uno de los conjuntos inquisitoriales más extensos de España.

Vigilancia religiosa

El primer volumen se centra en los textos del inquisidor Martín Jiménez, fechados en 1525 y destinados al uso interno del tribunal. Estos documentos recogen testimonios de personas convertidas al catolicismo en Gran Canaria y constituyen una fuente directa para conocer a la población sometida a vigilancia religiosa, genealógica y social en los años posteriores a la conquista.

La presentación contará con la presencia del autor, del alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y de la concejala de Cultura, Avelina Fernández Manrique de Lara. El acto se enmarca en la programación cultural vinculada a la Batalla del Batán, organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida.

El trabajo de Bruquetas de Castro no se limita a reconstruir la actividad inquisitorial desde un punto de vista narrativo. Su aportación principal es documental: recopila, transcribe y organiza información sobre familias canarias investigadas por el Santo Oficio, con datos relativos a origen, parentescos, movilidad, antecedentes y vínculos familiares. La obra ofrece así una herramienta de consulta para investigadores, genealogistas y estudiosos de la historia social de Canarias.

Diversas poblaciones

Más allá de su valor historiográfico, el estudio permite observar la diversidad de procedencias que configuró la sociedad canaria entre los siglos XV y XVI. En ese periodo confluyeron en las Islas poblaciones peninsulares, judeoconversas, moriscas y africanas, en un contexto marcado por la conquista, la repoblación, la expansión atlántica y el desarrollo de actividades económicas como los ingenios azucareros, la agricultura, el transporte y las redes comerciales.

Los fondos conservados en El Museo Canario presentan un estado de conservación desigual, condicionado por su historia material, incluida su recuperación tras haber sido desechados en el siglo XX. A pesar de ello, buena parte de la documentación sigue siendo legible y permite reconstruir una parte clave de la historia de las familias, los linajes y las dinámicas de vigilancia social en Canarias.

La edición actual opta por una transcripción fiel al documento original, respetando la terminología empleada por los escribanos de la época, pero incorpora también una actualización ortográfica al español contemporáneo para facilitar la lectura y consulta. Ese equilibrio entre fidelidad paleográfica y accesibilidad convierte la publicación en una obra de referencia para especialistas nacionales e internacionales.