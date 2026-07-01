Desalojo
Guía mantiene el apoyo social a las familias desalojadas de Leacock
Una de las cinco familias ha comunicado al Ayuntamiento de Guía que ha encontrado alojamiento fuera de la isla tras el desalojo de la antigua fábrica azucarera
Uno de los padres de familia desalojados el martes de las infraviviendas de Leacock ha comunicado al Ayuntamiento de Santa María de Guía que ha encontrado alojamiento fuera de la isla. El hombre acudió a la carpa de la Cruz Roja instalada durante el operativo, donde había dos psicólogas, para trasladar esta información. Sin embargo, el consistorio desconoce por el momento cuál es la situación del resto de las cinco familias desalojadas.
Desde el Ayuntamiento insisten en que los servicios sociales continuarán ofreciendo apoyo no solo a las familias, sino también a todas las personas afectadas por el desalojo de la antigua fábrica azucarera.
La autoridad judicial ordenó este martes el desalojo de unas 50 personas que residían en las infraviviendas levantadas en el entorno de la antigua fábrica azucarera de Mr. Leacock, ubicada entre Santa María de Guía y Gáldar. El operativo comenzó a las 12.00 horas y en él participaron 50 agentes de distintas unidades. Según los residentes que abandonaban las viviendas, cinco familias decidieron resistir en el interior del recinto al no contar con una alternativa habitacional. Las autoridades les habían advertido de que, si no encontraban una solución, los menores podrían ser trasladados a centros de acogida.
El desalojo se produjo a raíz de la denuncia interpuesta por el propietario del inmueble, el Grupo Félix Santiago Melían. Desde que se conoció la noticia, el Ayuntamiento de Guía solicitó en abril la intervención del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria ante la llegada del lanzamiento judicial, fijado para el 30 de junio.
El asentamiento, donde llegaron a convivir cerca de 200 personas, estaba formado por construcciones improvisadas en el interior y los alrededores de la antigua fábrica. Aunque las condiciones eran precarias, muchas familias encontraron allí una solución ante la imposibilidad de acceder a un alquiler.
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